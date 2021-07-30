القصة الكاملة لفيلم «صوت العرب» الوثائقي عبر شبكة «dmc»

«صوت العرب من القاهرة».. هذه هي الجملة التي ظلت لعقود تنطلق عبر أثير إذاعة صوت العرب المصرية والتي انطلقت في 1953، واستمر أثيرها على مدار 68 عاما عاصرت خلاله العدوان الثلاثي وتأميم القناة ونكسة 1967 ونصر أكتوبر المجيد واستعادة سيناء وغيرها من الأحداث التي مرت بها مصر وصولًا لثورة يناير وثورة يونيو المجيدة وحقبة بناء الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعاصرت كل رؤساء جمهورية مصر العربية.

الدور الكبير الذي قامت به إذاعة صوت العرب طوال تاريخها تناوله فيلم وثائقي جديد أطلقته وحدة الأفلام الوثائقية بشبكة قنوات dmc.

أستاذة في الترفيه السياسي

دوجلاس بويد الأستاذ بجامعة كنتاكي قال إن إذاعة صوت العرب كانت أستاذة في الترفيه السياسي، وكانت بداية الإذاعة السياسية في العالم العربي، رغم أنها لم تكن بداية الدعاية السياسية في العالم، موضحًا أنه كان لها دورا في الترويج للسياسة الخارجية المصرية، وأن تجعل للدولة مكانًا في الشرق الأوسط، وما وراءه.

وأضاف «بويد»، أن الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر، كان يؤمن أن هذا الأمر له أهمية كبيرة، ولذلك أنشأ إمبراطورية إذاعية ثم تلاها التلفزيون، لاستهداف المشاهدين والمستمعين العرب، موضحًا أن ناصر كان لديه رؤية واضحة يريد تنفيذها من خلال إذاعة «صوت العرب»، وكان يدرك جيدًا أن أنصاره ليس فقط المصريين، ولكن شعوب الدول العربية.

وأوضح أن مصر كتبت السيناريو بشكل جيد، وهو كيف تجعل صناعة الترفيه والترويج السياسي جذابة بشكل جيد.

كانت لها مشروعا سياسيا واضحا

وقال الدكتور أحمد يوسف، أستاذ العلوم السياسية، إن الإذاعة بشكل عام تستخدم في الدعاية السياسية، وهي أداة رئيسية من أدوات تنفيذ السياسة الخارجية لأي دولة، واكتسبت أهمية كبيرة في الحرب العالمية الثانية، وأي دولة تريد أن تكون سياساتها الخارجية فعالة يجب أن تمتلك أدوات توجهها للخارج.

وأضاف أن الإذاعة أُسست بعد ثورة يوليو بسنة واحدة، وهي كانت لها مشروع سياسي واضح، وهو مقاومة الاستعمار في أي بقعة من العالم، وجمال عبدالناصر كان يؤمن بأن مصر لها دور في تحرير الوطن العربي من الاستعمار، بمعنى أن أمن مصر لن يكون محفوظًا وهناك استعمار للدول العربية.

دور فتحي الديب في إنشاء الإذاعة

محمد الخولي، أحد رواد إذاعة «صوت العرب»، قال إن الضباط الأحرار والرئيس الراحل جمال عبدالناصر خاضوا تجربة في غاية القسوة، وهي حرب فلسطين عام 1948، ومعظمهم عادوا بأفكار عروبية.

وأضاف أن الدولة استعانت بشاب يدعى فتحي الديب، للقيام بجولة في العالم العربي، باسم مستعار، ودرس العالم العربي وكيف يمكن التواصل مع الشوارع والحواري في الدول العربية، وبعد هذه الجولة أوصى بإنشاء برنامج يُبث للدول العربية، ثم تم الاستعانة بالإعلامي أحمد سعيد ليقدم هذا البرنامج الذي أطلق عليه «صوت العرب»، ثم تم الاستعانة بالإعلامية نادية توفيق.

دورها في نصر رفع الروح المعنوية للجنود

وأدت إذاعة «صوت العرب»، دورًا كبيرًا في رفع الروح المعنوية للجنود المصريين خلال حرب الاستنزاف ودعم العمليات النوعية للفدائيين المصريين خلف خطوط العدو وحتى نصر أكتوبر، خاصة الإذاعي الكبير أحمد سعيد، إلا أنه ظُلم كثيرًا بسبب البيانات التي أذاعها في نكسة 1967.

وعرض الفيلم أن الإذاعة قدمت برنامجًا للشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي، أبرز خلاله دور المصريين العاديين الذين صمدوا في مواجهة العدوان الإسرائيلي، وصواريخ الاحتلال، وهذا نوع من الدعم الإعلامي الذي قدمته الإذاعة في حرب الاستنزاف، إضافة إلى بث إذاعة أغاني فريق «ولاد الأرض»، والتي تتحدث عن مواجهة الاستعمار.

التواصل مع الأشقاء في الدول الأخرى

الإذاعي حمدي الكنيسي، كشف أن إذاعة صوت العرب استخدمت في الاتصال مع الأشقاء في الأردن وسوريا، وحتى في عملية ضرب ميناء إيلات، من خلال شفرة معينة أذيعت، مثل أغنية بصوت الفنانة شادية، تعطي تنبيهًا للأبطال الذين نفذوا العملية أن العدو يلاحظ الضفادع البشرية، وأغنية أخرى تعطيهم تنبيهًا بالتحرك.

أما محمد الخولي، أحد رواد إذاعة صوت العرب، فقال إن الإذاعة في وقت حرب أكتوبر عام 1973، كان بها اتزانًا في إذاعة الأخبار، وصحح الخطأ الذي حدث في نكسة 1967، رغم أنه لم يكن لديه أي ذنب في هذه الأخبار، لأنها كانت تأتي له وهو يذيعها فقط.

خدمة القضايا العربية

وتناول الفيلم أيضا دور الإذاعة في خدمة القضايا العربية من المغرب إلى الجزائر، حيث ساندت ملك المغرب حتى عودته من المنفى، وحفزت الجزائريين حتى تخلصوا من الاحتلال، وأيضا تاريخ القناة ودورها في محاربة الاستعمار، ومخاطبة الشعوب العربية لتنفيذ رؤية جمال عبدالناصر في السياسة الخارجية.

واستعرض الفيلم دور الإذاعة في خدمة القضايا العربية من المغرب إلى الجزائر، حيث ساندت الإذاعة ملك المغرب حتى عودته من المنفى، وحفزت الجزائريين حتى تخلصوا من الاحتلال.

دعم ملك المغرب السابق محمد الخامس

وكشف الكاتب الصحفي، سعيد الشحات، إن إذاعة صوت العرب واجهت اختبارًا صعبًا في بدايتها، حيث قررت سلطات الاحتلال الفرنسية خلع ملك المغرب، محمد الخامس، بعد شهر واحد من إطلاق برنامج صوت العرب، ونفوه إلى جزيرة مدغشقر، ولكنها نجحت في هذه المعركة.

وقال محمد الخولي، أحد رواد الإذاعة، إن برنامج صوت العرب أخذ هذه القضية وعمل على توعية الشعوب العربية بها، حتى عاد الملك محمد الخامس مرة أخرى إلى عرشه، مشددًا على أن الإذاعة كانت تقدم التثقيف والترفيه معًا، مثل برنامج «فرح الشهر».

وجود في كل الدول العربية

من جانبها، قالت أمينة صبري، رئيس إذاعة صوت العرب سابقًا، إن البرنامج كان كل شهر يختار أسرة في أي دولة عربية، ويذهبون إليهم ويحيون الحفل بكبار المغنيين المصريين، مثل عبدالحليم، وعبدالمطلب، وغيرهم، وهذا كان يجعل العالم العربي كله يجتمع نحو النجوم الذين يحبهم، وفي نفس الوقت يستمعون إلى التعليقات والرسائل التي تقدمها الإذاعة، أو نشرة الأخبار من وجهة النظر المصرية.

دور صوت العرب في الثورة الجزائرية

كما تناول الفيلم الدور الذي أدته إذاعة صوت العرب في الثورة الجزائرية، حيث يقول محمد مرعي، رئيس إذاعة شبكة صوت العرب سابقًا، إن المناضلين الجزائريين كانوا يمدون الإذاعة بالمعلومات والأخبار، ومنهم أحمد بن بيلا، الذي قاد ثورة الجزائر، موضحًا أن الإذاعي المصري أمين بسيوني، كان من ضمن العناصر الذين عاشوا مع ثوار الجزائر في الجبال، وكان يرسل لصوت العرب باستمرار.

زيادة تطوع الجنود الجزائرين بسبب صوت العرب

من جانبه، قال الدكتور أحمد يوسف، أستاذ العلوم السياسية، إن أحد المسؤولين الجزائريين، قال إنهم لاحظوا في هذه الفترة زيادة التطوع من الشباب الجزائري في جبهة التحرير الجزائرية، وهذه الظاهرة كانت لافتة فبدأوا سؤال المتطوعين: ما الذي دفعكم للتطوع؟ فوجدوا إجابة واحدة عند الجميع، وهي «صوت العرب».

شحن الجماهير تسبب في العدوان الثلاثي

وكشف الإذاعي حمدي الكنيسي، أن أحد أسباب العدوان الثلاثي على مصر هو دور الإعلام المصري، و«صوت العرب» في شحن الجماهير في الجزائر ضد الاحتلال الفرنسي، وهذا سبب لهم قلقًا كبيرًا جدًا، وحاولوا نسف محطة إرسال «أبوزعبل»، وعندما قٌصفت الإذاعة المصرية أعيد بثها فورا من سوريا.