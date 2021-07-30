أكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، استقرار أسعار البيض اليوم الجمعة 30 يوليو 2021 بالأسواق، موضحا أن سعر طبق البيض سجل حوالى 40 جنيه من المزرعة، ليصل الى المستهلك بنحو من 45 إلى 48 جنيه، بينما سجلت أسعار البيض الأحمر حوالى 46 جنيهًا للطبق، ووصلت أسعار البيض الأبيض اليوم بين 43 و44 جنيهًا للطبق.

وأشار السيد إلى أن إنتاج مصر من البيض يكفى للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب، موضحا أن إنتاج مصر سنويا من البيض يقدر بنحو 13 مليار بيضة، فيما سجل إنتاج مصر من الدواجن نحو 1.1 مليار طائر سنويا.

وسجلت أسعار البيض اليوم الجمعة 30/7/2021، استقرارا في الأسواق بشكل ملحوظ، وجاءت أسعار طبق البيض بالمزارع بنحو:

أسعار البيض اليوم الجمعة 30 يوليو 2021

بيض أحمر البنا 44.50 جنيه

بيض أبيض البنا 43.50

بيض رشاد حمزة الأحمر 42.50 جنيه

بيض أبيض 45.50 جنيه

بيض أنشاص الأحمر 42 جنيها

بيض أنشاص الأبيض 45.00 جنيها

بيض قويسنا الأحمر 42.50 جنيه

بيض قويسنا الأبيض بـ45 جنيه

بيض الصحراوي الأحمر سجل 42.00 جنيها

وسجل بيض الصحراوي الأبيض 45.00 جنيها

وسجل الصالحية الأحمر 45 جنيها

وسجل بيض الصالحية الأبيض 45 جنيها

القيمة الغذائية للبيض

ويعتبر البيض وفقا لخبراء التغذية، أحد أهم أنواع الأغذية الحاضرة على المائدة المصرية، حيث يساعد في إدارة الكوليسترول ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، كما أنه يحتوي على مادة الكولين وهي عنصر غذائي أساسي يعزز صحة الدماغ والقلب والأوعية الدموية وتشكيل غشاء الخلية.

ويتميز بيض المائدة الأحمر بصلابة قشرته وجودته العالية، فيما يتميز البيض الأبيض بتوريده لمعظم المصانع والمطاعم الكبرى لكثرة انتشاره وجودته الممتازة، فيما يتميزالبيض البلدى بأنه يتم إنتاجه دون أي تدخل معملي، وخالي من عمليات الإخصاب تماما.