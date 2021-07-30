بدء صرف معاشات أغسطس الأحد المقبل وتفعيل محافظ المحمول لأول مرة

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بدء صرف معاشات أغسطس بداية من يوم الأحد المقبل، لنحو 10 ملايين و500 ألف مواطن، وذلك عن عبر تحويل المعاشات من الهيئة القومية للتأمينات لجميع الحسابات الخاصة بأصحاب المعاشات على البنوك ومكاتب البريد، إضافة إلى أنَّه سوف يتمّ العمل على تفعيل «كارت ميزة»، بدلًا من «بطاقات صرف المعاشات» بحيث يمكن صاحب المعاش من إجراء عملية الشراء وسداد كل المستحقات الحكومية عن طريق تلك البطاقة، كما يمكن لصاحب المعاش من خلال «تفعيل كارت ميزة» الاستفادة من جميع الخدمات المصرفية، مشيرة إلى تحويل أكثر من 3 ملايين و900 ألف «بطاقة صرف معاش» إلى «كارت ميزة» حتى الشهر الماضي.

صرف معاشات أغسطس الأحد المقبل

وقال مصدر بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنَّ الهيئة تحاول تيسير صرف معاشات أغسطس من خلال محافظ الهاتف المحمول وإتاحة وتيسير صرف المعاشات من خلال محافظ الهاتف المحمول لأول مرة، بدايةً من الأحد المقبل، تزامنًا مع صرف معاشات أغسطس من البنوك ومكاتب البريد، وذلك بناء على التعاون مع شركات المحمول العاملة بالسوق المصري (فودافون مصر، وأورنج مصر، واتصالات مصر، ووي»، لإتاحة وتيسير صرف المعاشات لمستحقيها من خلال محافظ الهاتف المحمول، في إطار توجه الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد، ونشر استخدام القنوات والبدائل الإلكترونية، حيث يمكن لصاحب المعاش المستخدم للمحفظة الإلكترونية، سداد المشتريات من خلال نقاط البيع الإلكترونية أو الشراء عبر المواقع المختلفة.

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنَّه يمكن لصاحب المعاش أو المستفيدين قيامهم بتعديل جهة صرف المعاش، لأي جهة من الجهات المسؤولة عن صرف المعاشات، وذلك بشرط تقديم صاحب المعاش أو المستحق عنه طلب تعديل جهة صرف المعاش​ وبعد ذلك يتمّ التعديل في فترة زمنية قليلة.