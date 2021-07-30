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إصابة 6 أشخاص في تصادم بطريق «سوهاج – البحر الأحمر»

كتب:

خالد الغويط
10:35 ص | الجمعة 30 يوليو 2021
إصابة ٦ أشخاص في تصادم بطريق "سوهاج – البحر الأحمر"

إصابة ٦ أشخاص في تصادم بطريق "سوهاج – البحر الأحمر"

أصيب 6 أشخاص في تصادم بين سيارة نقل وأخرى ملاكي بطريق «سوهاج – البحر الأحمر»، منطقة الكيلو 100 دائرة مركز أخميم، تم نقل المصابين إلى مستشفي سوهاج الجامعي.

تلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بسوهاج، بلاغا بحدوث تصادم بين سيارة نقل وأخري ملاكي علي طريق البحر الأحمر بمنطقة الكيلو 100 دائرة مركز أخميم، انتقل الي مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتم الدفع بثلاث سيارات إسعاف.

وتبين من المعاينة والفحص حدوث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ملاكي ونتج عن التصادم إصابة 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة، تم نقل المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي، ورفع آثار الحادث من علي الطريق، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

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