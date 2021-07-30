شواطئ الإسكندرية تسجل أعلى نسب في المخالفات.. تعرف عليها

حذر اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، مستاجرى شواطئ القطاع الشرقي، من فسخ التعاقد ومصادرة التأمين، بسبب المخالفات المتكررة، ما يشكل خسارة كبيرة عليهم، لافتا إلى أن هناك شواطئ دفعت غرامتين عن المخالفات المرصودة ولم يتبق لها سوى غرامة واحدة وبعدها يتم فسخ التعاقد.

شواطئ الإسكندرية التي حققت أعلى مخالفات

وحققت عدد من شواطئ الإسكندرية أعلى نسبة من المخالفات مع بداية موسم الصيف، على رأسها شاطئين بقطاع شرق «شاطئ إدوارد خراط، شاطئ ايناس حقي»، بسبب فرض الإكراميات، كما جرى تغريم المسئولين عن شاطئيّ «الفنار، أبو هيف المميز»، بسبب سوء حالة دورات المياه، فيما جرى تحرير مخالفة لشاطئ جزيرة الدهب بسبب التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية و إنتشار الممنوعات.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن الشواطئ التي جرى توجيه إنذار لها ودفع غرامتين قد تتعرض إدارتها لفسخ التعاقد، مؤكدًا أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف حذرت مستأجري الشواطئ ليقوموا بتصحيح أوضاعهم والعمل على سرعة تلافي المخالفات.

وأكد أن مستأجري الشواطئ لابد أن يكونوا على علم بأن تحسين مستوى الخدمة علي شواطئهم هو الضمانة الوحيدة لتحسين استثماراتهم وزيادة مكاسبهم.