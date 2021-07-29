«جزيرة الدهب» شاطئ الممنوعات.. و«مصايف إسكندرية» تهدد بفسخ التعاقد

ارتبط اسم شاطئ «جزيرة الدهب»، في منطقة العصافرة، شرق الإسكندرية، بالمخالفات والممنوعات، كونه أكثر الشواطئ التي يتم تسلل المخدرات والكحوليات إليه، بالإضافة إلى انتشار حالات السرقة وأعمال العنف به، الأمر الذي أكدت عليه الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، برئاسة اللواء جمال رشاد، وكيل الوزارة، في بيان رسمي اليوم الخميس، حيث تم التأكيد على أن شاطئ «جزيرة الدهب» قد حقق أعلى مخالفات في تطبيق الإجراءات الاحترازية وانتشار الممنوعات.

«جزيرة الدهب» أحد 5 شواطئ حققت أعلى نسبة مخالفات

وأكد اللواء جمال رشاد، وكيل الوزارة، أن شاطئ «جزيرة الدهب» واحد ضمن 5 شواطئ حققت أعلى نسبة مخالفات، والتير رصدتها فرق المرور والمتابعة والتفتيش، بالإضافة إلى رصد تفاعل رواد الصفحات الخاصة بالإدارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحصر الشكاوى الواردة عليها، حيث يُعد أعلى الشواطئ من حيث المخالفات في تطبيق الإجراءات الاحترازية وانتشار الممنوعات.

شواطئ حققت أعلى نسبة مخالفات في الإسكندرية

وأوضح «رشاد» أن شاطئي «إدوارد خراط» و«إيناس حقي»، قد حققا أعلى نسبة مخالفات من حيث فرض «الإكراميات»، كما حقق شاطئا «الفنار» و«أبو هيف المميز» أعلى نسبة مخالفات من حيث سوء حالة دورات المياه.

تحذير للشواطئ التي حققت غرامتين

وأشار إلى تحذيره للشواطئ التي حققت غرامتين، بأن موسم الصيف مازال في منتصفه، ولم يتبق لهم سوى غرامة واحدة، وبعدها يتم فسخ التعاقد، ومصادرة التأمين، مما يشكل خسارة كبيرة عليهم، مؤكداً أن الشواطئ التي حققت إنذاراً وغرامتين، يستوجب معها دق ناقوس الخطر لمستأجريها، منبهاً على مستأجري الشواطئ بأن يقوموا بتصحيح أوضاعهم، وسرعة تلافي المخالفات.

وعن شاطئ «جزيرة الدهب»، فقد وثقت البيانات اليومية التي تنشرها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، الكثير من المخالفات، حيث تلاحظ انتشار بعض المظاهر السلبية على شاطئ «جزيرة الدهب» أو «البوريفاج النفق» سابقاً، منها انتشار «الشيشة»، وتناول المشروبات الكحولية، وتواجد بعض الشباب مثيري الشغب، مما يؤدي إلى حدوث الكثير من المشاجرات، وانتشار الفزع بين رواد الشاطئ، خاصةً من الأطفال.

وأوضحت إدارة السياحة والمصايف، في وقت سابق، أنه حفاظاً على سمعة الشاطئ، وضماناً لجودة مستوى الخدمة، قام مستأجر الشاطئ بالتعاقد مع إحدى شركات الأمن الخاصة، لإحكام السيطرة على البوابات، والحفاظ على أمن وسلامة رواد الشاطئ.

مضبوطات على شاطئ «جزيرة الدهب»

وبالفعل، ساعد التعاقد مع شركة الأمن في الحد من المخالفات على شاطئ «جزيرة الدهب»، حيث تم الإعلان بعدها عن ضبط أحد الأشخاص وبحوزته سلاح أبيض، ومادة يشتبه في كونها مخدر «الحشيش»، وذلك على بوابات الشاطئ، أثناء فحص متعلقات المواطنين على بوابات الشاطئ.

كما قامت الإذاعة الداخلية بشاطئ «جزيرة الدهب» بإذاعة قائمة الممنوعات بالشاطئ، مثل الطائرات الورقية والخمور والشيشة والأسلحة البيضاء، عن طريق مستغل الشاطئ، وعلى الرغم من ذلك، كثرت الشكاوى من مخالفات الشاطئ، والتي أقرتها إدارة السياحة والمصايف.