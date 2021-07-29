ضبط «تامول» بـ2.2 مليون جنيه مع تاجري مخدرات في الإسكندرية

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط اثنين من العناصر الإجرامية لهما معلومات جنائية، ومقيمان بدائرة قسم شرطة مطروح، تخصصا في الاتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائهما، متخذين من دائرة قسم شرطة برج العرب مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، جرى استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية، وعُثر بحوزتهما على 28 ألف قرص مخدر لعقار التامول، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيداء ما جاء في التحريات، وتبيّن أنّ القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة، تبلغ 2 مليون و240 ألف جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.