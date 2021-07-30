تعيين 1796 شابا منهم 40 من ذوي الهمم بالغربية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية بتعيين 1796 شابا، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 40 من ذوي الهمم والعزيمة، من خلال شهادة القيد المرتدة «كعب العمل»، من المسجلين بمكاتب التشغيل، والذين بلغوا 5547 شابا، كما تم توفير 480 فرصة عمل.

وقال الوزير إن المديرية استخرجت 1786 ترخيص مزاولة الحرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين، كما خرجت 16 متدرجا في مجال التدرج المهني، وإلحاق 36 بمنشآت القطاع الخاص.

وأوضح فتحي دسوقي مدير المديرية - من خلال تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال يونيو الماضي - أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 585 منشآت «دوري - حملات»، وإعادة التفتيش على 152 منشأة أخرى، وأسفر عن تحرير 64 محضرا، وتلقي 3 شكاوى من خلال بوابة الشكاوى الإلكترونية، تم بحث شكوتين منها، وتبقى شكوى ما زالت تحت البحث، فضلاً عن بحث 34 شكوى أخرى قدمت ورقياً.

وأشار مدير المديرية إلى أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً، قامت المديرية بصرف 3 منح مولود بـ6000 جنيه، ومنحة وفاة عامل بـ10 آلاف عامل، ومنحتي لإجراء عمليات جراحية بمبلغ 40 ألف جنيه، ورعاية صحية لـ15 عاملا بمبلغ 2950 جنيها.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 533 منشأة وإعادة التفتيش على 571 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 151 محضراً للسلامة والصحة المهنية، وإعطاء مهلة قانونية لـ 454 منشأة لإزالة المخالفات، وبحث 59 شكوى في نفس المجال، كما تم التفتيش على 533 منشأة أخرى في مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».