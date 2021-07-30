فى 24 ساعة.. أولمبياد طوكيو تسجل إصابات قياسية بكورونا

سجلت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، 27 إصابة جديدة بفيروس كوفيد -19، مرتبطة بالألعاب الأولمبية خلال الـ24 ساعة الماضية، في حصيلة إصابات يومية قياسية منذ أن بدأت في إحصاء الحالات مطلع شهر يوليو الجاري.

وذكرت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية بأنه بعد تسجيل أحدث الإحصائيات البالغ عددها 27، يرتفع العدد الإجمالي التراكمي إلى 220 شخصا، 18 من المقيمين في اليابان وتسعة من الخارج، ومن بينهم ثلاثة رياضيين.

ومن إجمالي الإصابات اليومية، كان اثنان من الرياضيين ومسؤول على صلة بدورة الألعاب الأولمبية يقيمون في فقاعة القرية الأولمبية.

وقالت اللجنة المنظمة: إن أحد الرياضيين المصابين موجود في فريق ألعاب القوى الأمريكي.

وكان الأمريكي سام كندريكس، بطل العالم مرتين في القفز بالزانة، قد انسحب من المباريات، أمس، بعد أن ثبتت إصابته بكوفيد-19.

وسجلت دورة الألعاب الأولمبية أكبر إحصائية يومية للإصابات الجديدة بالفيروس التاجي بعد يوم من إعلان العاصمة طوكيو عن 3865 إصابة جديدة، لتسجل بذلك رقماً قياسياً لليوم الثالث على التوالي، وتجاوز حصيلة الإصابات في اليابان الـ10 آلاف إصابة لأول مرة منذ بدء الجائحة.

وفي سياق منفصل أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أنه من المقرر أن تبدأ محادثات داخلية بشأن جعل لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلزاميا للأفراد العسكريين عقب دعوات الرئيس الأمريكي جو بايدن لقادة الدفاع بشأن فحص كيفية تقديم اللقاح للقوات الأمريكية وتوقيته.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، جمال براون، في بيان بحسب ما أوردته صحيفة «ذا هيل» الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، إن «وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن سيبدأ أيضا في استشارة المتخصصين الطبيين لدينا وكذلك رؤساء الأركان المشتركة لتحديد كيفية وموعد تقديم توصيات الرئيس فيما يتعلق بإضافة لقاحات كوفيد-19 إلى القائمة الكاملة للمتطلبات للأفراد العسكريين».

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، صرح خلال كلمة ألقاها بأنه: «نظرا لأن العديد من التطعيمات مطلوبة للجيش في الخدمة الفعلية اليوم، فأنا أطلب من وزارة الدفاع النظر في كيفية ومتى سيضيفون كوفيد-19 إلى قائمة التطعيمات التي يجب أن تحصل عليها قواتنا المسلحة».

وأضاف «يجب حماية رجالنا ونسائنا الذين يرتدون الزي العسكري والذين يحمون هذا البلد من التهديدات الخطيرة قدر الإمكان من الإصابة بكوفيد-19».