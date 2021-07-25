ارتفاع إجمالي إصابات «كورونا» حول العالم إلى 194.3 مليون حالة

بلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» حول العالم، 194365283 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 4167684 حالة، بينما ارتفعت حالات الشفاء من «كورونا» إلى 176443738حالة.

ارتفاع إجمالي إصابات البرازيل إلى 19670534 حالة

وفي البرازيل، أعلنت وزارة الصحة،38091 إصابة جديدة و1108 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 19670534 حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 549448 حالة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ارتفاع إجمالي إصابات الولايات المتحدة إلى 34380019 حالة

وفي الولايات المتحدة، سجلت البلاد، أمس السبت، 64317 حالة ‏جديدة بـ«كورونا» و283 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 34380019 حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 608403 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».‏

وفي الصين، قالت الحكومة، إن كل سكان «مقاطعة جيانجتشنج» بإقليم يونان الواقع في جنوبي غرب البلاد والقريبة من ميانمار، سيخضعون لفحص «كورونا» بعد الارتفاع الحاد في الإصابات.

وسجل إقليم يونان الصيني ارتفاعا حادا في الإصابات التي تشير مصادرها إلى ميانمار القريبة. وستغلق الشركات والمدارس في المقاطعة، غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء، حيث سيتم إجراء الاختبارات، كما سيفرض حظر على السفر من وإلى المقاطعة.

عربيا، سجل لبنان، 843 إصابة جديدة بـ«كورونا» وحالة وفاة واحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 554458 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7891 حالة.

وأشارت وزارة الصحة العامة في لبنان، إلى ارتفاع مجموع حالات الشفاء من الفيروس إلى 536111 حالة.

ارتفاع إجمالي حالات الشفاء من الفيروس بـ الجزائر إلى 109951 شخص

وفي الجزائر، سجلت وزارة الصحة، 1305 إصابة جديدة بالفيروس و 16 وفاة، فيما تماثل 602 مريض للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 160868حالة، فيما وصل مجموع الوفيات الى 4042 حالة، بينما بلغت حالات التعافي من الفيروس في البلاد إلى 109951 شخص، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الجزائرية.

وتم إحصاء 12 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة و18ولاية أخرى سجلت بها من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت 18 ولاية أكثر من 10 حالات.

وتستعد السلطات المغربية، لاستقبال أول شحنة من لقاح «جونسون أند جونسون» الأمريكي ضد «كورونا»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وصمم لقاح «جونسون» ليُعطى كجرعة وحدة، وتصل فعالية اللقاح، 66% ضد الأمراض المتوسطة إلى الشديدة، ولكنها كانت فعالة بنسبة 85% ضد الأمراض الشديدة، وفي التجارب، كانت فعالة بنسبة 100% في منع الوفاة، إذ لم تنجم حالة وفاة لأي شخص حصل على اللقاح، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية..

ويعمل لقاح «جونسون» يعتمد على فيروس آخر غدي، يسبب نزلات البرد، ويُستبدل جزء صغير من تعليماته الجينية بجينات فيروس كورونا

وفي ليبيا، أعلنت وزارة الصحة، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، انطلاق الحملة الاستثنائية للتطعيم ضد «كورونا»، موضحة أنه تمت إقامة مراكز ميدانية للتلقيح في 6 أحياء في العاصمة «طرابلس»، وذلك بعد تسجيل تسارع كبير في وتيرة تفشي الفيروس في البلاد في الأسابيع الأخيرة.

ارتفاع إجمالي وفيات «كورونا» بدول القارة الإفريقية إلى 162875 حالة

إفريقيا، قال «المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها»، إن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بدول القارة الأفريقية، بلغ 6415413 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 162875 حالة.

من جانبه، قال المتحدث باسم حركة «طالبان» الأفغانية سهيل شاهين، إن الحركة تدعو المجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية لمساعدتها في مكافحة «كورونا»، مضيفا: «الآن نسيطر على جميع المناطق الريفية في أفغانستان، وهناك حاجة للمساعدة الطبية. ندعو دول العالم والمنظمات غير الحكومية للتقدم ومساعدتنا في مواجهة جائحة كورونا»، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.