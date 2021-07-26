حصيلة إصابات «كورونا» حول العالم تقترب من 195 مليون حالة

اقتربت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» حول العالم من تسجيل 195 مليون حالة، وسجلت 194828704 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 4175089 حالة، بينما ارتفعت حالات الشفاء من «كورونا» إلى 176767867حالة.

وأعلنت «الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها»، اليوم، تسجيل 1318 إصابة جديدة بالفيروس و4 حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 190166 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2077 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وفي تايلاند، سجلت البلاد، أمس الأحد 15335 إصابة بـ«كورونا» و129 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 497302 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 4059 حالة.

ارتفاع إجمالي إصابات المملكة المتحدة إلى 5697912 حالة

وسجلت المملكة المتحدة، 29173 إصابة جديدة بالفيروس و28 حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5697912 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 129158 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

وفي البرازيل، سجلت وزارة الصحة، أمس الاحد، 18129 حالة إصابة جديدة و476 حالة وفاة أخرى خلال الـ24 ساعة الماضية، لتبلغ حصيلة الإصابات إلى 19688663 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 549924 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وتلقى 132.6 مليون شخص في البرازيل، حتى أمس الاول السبت، جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا، فيما تم تطعيم قرابة 37.4 مليون شخص بشكل كامل.

الجزائر تفرض حظراً للتجول لمدة 10 أيام لمواجهة الموجة الثالثة من «كورونا»

عربيا، فرضت الجزائر، أمس الأحد، حظراً للتجول لمدة 10 أيام من الساعة الثامنة مساءً حتى السادسة من صباح اليوم التالي، لمواجهة الموجة الثالثة من «كورونا».

وقالت الحكومة الجزائرية في بيان، إن القرار يخص 35 محافظة من بينها العاصمة الجزائر من أصل 58 محافظة.

وكانت السلطات الجزائرية، سجلت 1287 إصابة جديدة بالفيروس و21 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، لتصل الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 162155 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 4063 حالة.

وفي ألمانيا، أثار تصريح هيلج براون، كبير موظفي مكتب مستشارة البلاد أنجيلا ميركل، حول احتمال فرض قيود على غير المطعمين ضد «كورونا» انقساما عميقا بين الساسة الألمان، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان براون أشار في وقت سابق، إلى أن القيود المفروضة على المواطنين غير الحاصلين على لقاح كورونا قد تكون ضرورية إذا وصلت أعداد الإصابات إلى مستويات جديدة خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف براون، أن الأشخاص غير الحاصلين على اللقاح قد يمنعوا من دخول أماكن مثل المطاعم ودور السينما والملاعب المغلقة لأن الخطر سيظل مرتفعا للغاية.

من جانبه، أعلن أرمين لاشيت، المرشح الأوفر حظا لخلافة ميركل، معارضته لأي طلب رسمي أو غير رسمي بفرض اللقاح في الوقت الحالي.