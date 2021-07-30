الآن.. تعرف على نتيجة كلية خدمة اجتماعية 2021 لجامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان ظهور نتيجة كلية خدمة اجتماعية 2021، للفصل الدراسي الثاني للعام 2020 /2021، الخاصة بالفرق الدراسية الأولى والثالثة والرابعة بنظامي الانتظام والانتساب.

وطرحت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، النتيجة عبر الموقع الإليكتروني للكلية، وعبر أيضا الموقع الإليكتروني للجامعة.

تعرف على نتيجة كلية خدمة اجتماعية 2021 لجامعة حلوان

يقوم الطالب بالدخول على موقع نتيجة كلية خدمة اجتماعية جامعة حلوان 2021، ليقوم بعدها بكتابة اسمه الرباعي، واختيار العام الدراسي الذي سيكون 2020/ 2021، بعدها يختار الطالب الفرقة الدراسية الخاصة به، وتحديد نوع نظام الدراسة سواء انتظام أو انتساب.

بعدها يختار الطالب تخصصه داخل كلية خدمة اجتماعية حلوان، ثم يكتب رقم الجلوس الخاصة به، وفي النهاية يضغط على زر "بحث"، أو حال رغبته في تعديل بعض البيانات التي أدخلها بشكل خاطئ في وقت سابق يختار أيقونة تفريغ الحقول.

وأعلن الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، في تصريحات لـ«الوطن»، أمس، أنه سيتم إعلان نتائج باقي كليات الجامعة بحد أقصى الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، عبر موقع الجامعة بعدها مباشرة سيجري فتح باب التظلمات عقب إعلان النتائج مباشرة، مؤكدًا أنه ينصح الطلاب الراغبين في تقديم أي تظلمات بعد إعلان النتيجة بضرورة تنفيذ كافة التعليمات بشأن تقديم التظلمات بدقة شديدة.

ووجه قبل ساعات رئيس جامعة حلوان رسائل طمأنة للطلاب بشأن مشروع القانون المتوافق عليه من مجلس الوزراء والأعلى للجامعات، حول تطبيق نظام الساعات المعتمدة، مؤكدًا أن النظام لن يحمل أي أعباء إضافية على الطالب بشأن المصروفات الدراسية، فالهدف الرئيسي من هذا النظام تقليل عدد سنوات الدراسة، بالنسبة للكليات النظرية من 4 سنوات إلى 3 سنوات، وبالنسبة للكليات العلمية من 5 سنوات إلى 4 سنوات.