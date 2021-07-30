ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى أكثر من 4.2 مليون طن 

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4.2 مليون طن حتى الآن بزيادة قدرها نصف مليون طن عن نفس الفترة من العام الماضي، وذلك وفقا لتقرير تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 28 يوليو 2021، حيث بلغت 4 ملايين و253 ألفا و122 طنا من المنتجات الزراعية وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب، خوخ، بطيخ.

وأضاف القصير أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليونا و765 ألفا 202 طن، بالإضافة إلى تصدير 619 ألف 800 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 441 ألفا و115 طن بنجر علف، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل البصل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 169 ألفا و300 طن، في حين احتل العنب على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 129 ألفا و300 طن، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 26 ألفا و200 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السابع بإجمالي 19 ألف و800 طن، يليها في المركز الثامن الفراولة بإجمالي 19 ألف و342 طنا، بينما حصل الثوم على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 17 ألف و1 طن، بينما حصل الخوخ على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 10 آلاف و370 طنا، وحصلت الجوافة على المركز الحادي عشر بإجمالي 8 آلاف و996 طنا، وحصل البطيخ على المركز الثاني عشر بإجمالي 8 آلاف و200 طن، بينما حصل الرمان على المركز الثالث عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 6 آلاف و580 طنا، وحصل الفلفل على المركز الرابع عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 6 آلاف و242 طنا، وحصلت المانجو على المركز الأخير بإجمالي 3002 طن.

وأكد الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي، على أن العملية التصديرية لم تتوقف خلال أيام إجازة عيد الأضحى، حيث استمر الحجر في العمل على مدار الـ24 ساعة يوميا من أجل الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية وضمان انتظام العملية التصديرية على أكمل وجه هذا بالإضافة إلى العمل في جميع الموانئ من أجل فحص الواردات الزراعية لضمان الحفاظ على البيئة الزراعية وتأمين واردات مصر من السلع الاستيراتيجية.