حياة كريمة في قنا.. مليار و500 مليون جنيه نصيب المحافظة

تعمل الدولة ليل نهار في محافظة قنا من خلال مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى في المحافظة من خلال توفير كل الخدمات للأهالي من مياه شرب وصرف صحي ومشروعات خدمية ومدارس جديدة ومجمعات خدمات ومكاتب بريد.

وتستهدف مبادرة حياة كريمة في محافظة قنا تطوير 19 وحدة محلية قروية في عدد 88 قرية تضم 492 نجعا وعزبة في 5 مراكز موزعة كما يلي: «33 قرية بمركز أبوتشت، 9 قري بمركز فرشوط، 17 قرية بمركز دشنا، 3 قري بمركز الوقف، 26 قري بمركز قوص».

مبادرة حياة كريمة في محافظة قنا.. 14مليار و500 مليون جنيه نصيب المحافظة

وقال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إنه تم اختيار القرى في مبادرة «حياة كريمة»، وفق شروط معينة مثل معدلات الفقر ونقص الخدمات، لافتا إلى أن تلك المشروعات سوف تنعكس على كافة الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية لأهالى القرى المستهدفة وفقا لرؤية مصر 2030، وأن إجمالي المبالغ المرصودة لعمليات التطوير في تلك المراكز 14.5 مليار جنيه، والمستفيدون هم مليون و500الف نسمة من سكان تلك القري المستهدفة .

مبادرة حياة كريمة محافظة قنا تنشئ محطة صرف بطاقة 30الف متر مكعب يوميا لخدمة قرى دشنا

وتابع أن محطة معالجة الصرف الصحي بدشنا، ضمن مبادة حياة كريمة يتم الانتهاء منها وأن الطاقة الإجمالية للمحطة تبلغ 30 ألف متر مكعب يوميا ، و تخدم قرى مركز دشنا «أبو مناع قبلى وبحرى وغرب وشرق والسمطا والعطيات»، على مساحة 60 ألف متر مربع، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 450 مليون جنيه، وأضاف أن محطة معالجة المياه بدشنا تستهدف زراعة غابة شجرية علي مساحة 1080 فدان بذات المنطقة، من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة، للحفاظ على التوازن البيئى.

نائب محافظ قنا 19 مجمعًا للخدمات في القرى المستهدفة ضمن حياة كريمة

وقال حازم عمر نائب محافظ قنا، إن الأعمال الإنشائية مستمرة بمجمعات الخدمات المتكاملة التي تبلغ 19 مجمعا خدميا للمواطنين، وأكد نائب محافظ قنا، أن 19 مجمع خدمي يتم تنفيذها على مستوى المحافظة، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن جميع مراكز الخدمات تضم مقر للوحدة المحلية القروية، ومكتب تموين، وشهر عقاري، وسجل مدني، ومكتب بريد، ووحدة تضامن اجتماعي، بالإضافة إلى مركز تكنولوجي.