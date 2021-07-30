وفاة محفظ قرآن أثناء تلاوة آيات في عزاء بالشرقية.. وهذه آخر آية قرأها

شيع أهالي مدينة القرين جثمان الشيخ محمد حسن الفردي، قارئ القرآن الذي توفي أثناء تلاوته آيات من القرآن الكريم في عزاء أحد الأهالي مساء أمس.

وأثارت وفاة الشيخ الراحل حالة من الحزن بين الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت التعليقات التي تضمنت عبارات الدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه الله عز وجل فسيح جناته، مشيرين إلى أن وفاته تدل على حسن الخاتمة.

وقال «أبوالهادي»، أحد أهالي القرين أن الشيخ محمد حسن الفردي توفي وهو يقرأ القرآن في عزاء، مساء أمس، وتحديدا آية «فبأي آلاء ربكما تكذبان»، من سورة الرحمن، وتابع: «إنا لله وانا اليه راجعون.. إنها حسن الخاتمه أسال الله ان يغفر له وأن يسكنه فسيح جناته».

ونعى أحد الأهالي الشيخ الراحل على حسابه على موقع فيسبوك قائلا: «إنا لله وانا اليه راجعون الشيخ محمد حسن الفردي في ذمه الله، عاش قارئاً ومحفظا للقرآن الكريم فكان يحفظ القرآن بالقراءات السبع وتخرج من تحت يديه مئات القراء ووافته المنيه وهو يقرأ القرآن في عزاء الحاج علي أبو شحاته من عزبة الفردي.. اللهم أحسن خاتمتنا وتوفنا وأنت راض عنا واختم لنا بخاتمه السعادة أجمعين».

وأضاف آخر : «البقاء لله وحده.. اللهم اسكنه الفردوس الأعلي من الجنة.. فضيلة الشيخ محمد حسن الفردي توفي أمس وهو يقرأ في عزاء بعزبة الفردي بالقرين اللهم أحسن خاتمتنا».