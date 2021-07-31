حظك اليوم برج الجوزاء السبت 31-7-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف مولود برج الجوزاء يكره القيود والروتين، ويتسم بحسه الفكاهي، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

القمر في منزل الصحة وعليك أن تهتم بصحتك وسلامتك ولا تهمل شكوى جسدك، ومن المهم أن تنظم جهودك.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

في الأفق تطورات تفرض نفسها، وعليك أن تتأمل وتراقب في صمت.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمد رمضان، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مايو.