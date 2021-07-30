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محمود مسلم

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 30-7-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:03 ص | الجمعة 30 يوليو 2021
برج الميزان

برج الميزان

مواليد برج الميزان يهتمون بتحقيق التوازن ويعجبهم الجمال والحسن في الأشياء وفي الناس، ويتصفون بصفة عامة بالحنان واحترام مشاعر الآخرين، وهم عادة متعاطفون جدا ولا يحبون إيذاء الآخرين عن عمد، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان 30-7-2021 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تستمع لمقترحات المخلصين وادرسها بعناية وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 30-7-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تحدث مع شريك حياتك بهدوء لتقرب المسافات بينكما.

 

ومن أبرز مشاهير برج الميزان رانيا فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

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