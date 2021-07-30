حظك اليوم برج العقرب الجمعة 30-7-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج العقرب، أنه يحاقر الكذب والنفاق فهو صادق ومخلص وصادق، كما يعرف عنه أنّ مولود لديه حسٌ فكاهي، ويبعث الفرح والتفاؤل في قلوب من حوله، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب 30-7-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك السادس يمنحك إصرارا على إنجاز أعمالك على أكمل وجه وتبدو أكثر نشاطا.

حظك اليوم برج العقرب 30-7-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع داعم ويساعدك ذلك على التعبير عن مشاعر إيجابية وتبدو أكثر مرونة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب سميرة أحمد، ويوافق تاريخ ميلادها 15 نوفمبر.