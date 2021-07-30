حظك اليوم برج القوس الجمعة 30-7-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج القوس يتميز بالكرم والمثالية ولديه حس دعابة، كما يتميز بعاطفة متوقدة متوهجة، إذ يُعتبر شخص القوس من أكثر الأشخاص عاطفية وحنانًا ورقة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس 30-7-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم وتتحرك بحماس، واليوم هو وقت الخروج والانطلاق.

حظك اليوم برج القوس 30-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب واليوم هناك فرصة لقضاء أوقات عائلية وعاطفية مميزة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ماجدة الرومي ويوافق تاريخ ميلادها 13 ديسمبر.