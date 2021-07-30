حظك اليوم الجمعة 30-7-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

قسّم علماء الفلك الأبراج إلى اثنى عشر برجًا، وتقسم هذه الأبراج في مجموعات حسب طبيعتها، منها ما هو ترابي، أو هوائي، أو مائي، أو ناري، وقد ارتبط علم الفلك قديمًا بالتنجيم، وهو أحد العلوم القديمة المتخصصة في دراسة الأجرام السماوية المختلفة، ويفضل البعض البحث عن حظ أبراجهم الفلكية يوميًا، تقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 30-7-2021 على الصعيد المهني

يمنحك الوضع الفلكي القدرة على إسعاد من حولك بطاقتك الإيجابية وتمدهم بالقوة والحماس.

حظك اليوم برج الحمل 30-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحك كل السحر والجاذبية والتألق.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 30-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وما زال الفلك يطالبك بعدم الإعلان عن أفكارك وخططك.

حظك اليوم برج الثور 30-7-2021 على الصعيد العاطفي

تميل نحو الانعزال والتأمل وينفعك ذلك، ومن المهم ألا تتكلم عن حياتك الخاصة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور شمس الكويتية، ويوافق تاريخ ميلادها 28 أبريل.

حظك اليوم برج الجوزاء 30-7-2021 على الصعيد المهني

عطارد بمنزل العلاقات يمنحك بلاغة وبراعة وقد يجعلك قادرا على تحقيق مكاسب وأرباح.

حظك اليوم برج الجوزاء 30-7-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزلك الحادي عشر يدفع الأحباب والأصدقاء لدعمك أو مشاركتك اهتماماتك وتتقدم في مشاريعك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء محمود عبد المغني، ويوافق تاريخ ميلاده 10 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 30-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وتنصحك الأفلاك أن تتعامل بمرونة حتى ولو بدت الأمور مخالفة لإرادتك.

حظك اليوم برج السرطان 30-7-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق ويدفعك نحو إحكام قبضتك على المحيطين بك، ومن المهم أن تتجنب الصدامات العنيفة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان نيكول سابا، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يونيو.

حظك اليوم برج الأسد 30-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يدفعك لإنجاز الكثير وقد تقوم بعمل أسبوع في يوم واحد.

حظك اليوم برج الأسد 30-7-2021 على الصعيد العاطفي

الوقت مناسب ليجمعك بمن تحب سفر أو لقاء مميز.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد تامر حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 16 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 30-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثامن يساعدك اليوم على تنظيم أفكارك وأعمالك ومصاريفك بحكمة.

حظك اليوم برج العذراء 30-7-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تمنحك تألقا وتأثيرا في الجنس الآخر، وقد تشارك من حولك في احتفال ما، أو تأتيك الظروف بمعلومات كانت خافية.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 30-7-2021 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تستمع لمقترحات المخلصين وادرسها بعناية وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 30-7-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تحدث مع شريك حياتك بهدوء لتقرب المسافات بينكما.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان رانيا فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 30-7-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك السادس يمنحك إصرارا على إنجاز أعمالك على أكمل وجه وتبدو أكثر نشاطا.

حظك اليوم برج العقرب 30-7-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع داعم ويساعدك ذلك على التعبير عن مشاعر إيجابية وتبدو أكثر مرونة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب سميرة أحمد، ويوافق تاريخ ميلادها 15 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 30-7-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم وتتحرك بحماس، واليوم هو وقت الخروج والانطلاق.

حظك اليوم برج القوس 30-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب واليوم هناك فرصة لقضاء أوقات عائلية وعاطفية مميزة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ماجدة الرومي ويوافق تاريخ ميلادها 13 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 30-7-2021 على الصعيد المهني

انتبه اليوم فالعناد وصلابة الرأي لن يكونا في صالحك.. اصبر واعمل بدقة.

حظك اليوم برج الجدي 30-7-2021 على الصعيد العاطفي

ما زال القمر معاكسا، وينصحك الفلك بالحذر ومحاولة تفادي المواجهات العنيفة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي إلهام شاهين، ويوافق تاريخ ميلادها 3 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 30-7-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزل العلاقات يمنحك يقظة وسرعة بديهة.. فلا تتردد اليوم في الإعلان عن أفكارك ومطالبك، وحافظ على حقوقك.

حظك اليوم برج الدلو 30-7-2021 على الصعيد العاطفي

يعدك القمر بلقاء فكري أو فني يثري شخصيتك، وتعرف اليوم كيف تحصل على التأييد والعون.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو ياسمين صبري، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يناير.

حظك اليوم برج الحوت 30-7-2021 على الصعيد المهني

من المهم اليوم أن تراجع جيدا خطواتك في كل ما يتعلق بالمال والأعمال تفاديا للأخطاء.

حظك اليوم برج الحوت 30-7-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في مواجهة برجك تدفعك للاشتباك والتمرد على البعض.. حاول أن تتفاهم بهدوء.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت فردوس عبد الحميد، ويوافق تاريخ ميلادها 25 فبراير.