مصرع شاب وعامل بطلقات نارية في قوص ونجع حمادي

لقى شاب وعامل مصرعهما، بطلقات نارية، في حادثين متفرقين، إحدهما بمركز قوص، حيث توفي الأول إثر تلقيه طلق ناري نافذ في ظروف غامضة، والثاني في خصومة ثأرية بنجع حمادي.

ولفظ شاب أنفاسه الأخيرة، في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، قبل وصوله إلى مستشفى قنا العام، متأثرا بإصابته بطلق ناري في ظروف غامضة، بقرية حجازة بحري بمركز قوص في محافظة قنا.

استقبل مستشفى قوص المركزي عمر عبده جيلاني، 25عاما، مصابًا بطلق ناري، مقيم بقرية حجازة بحري بمركز قوص، وتم تحويله إلى مستشفى قنا العام، ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله المستشفى، وجرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفي قوص المركزي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات، وتكثف مباحث مركز شرطة قوص، جهودها لكشف غموض مقتل الشاب وضبط الجاني وتقديمه للعدالة .

مقتل عامل في خصومة ثأرية في نجع حمادي

وفي نجع حمادي، لقي عامل مصرعه، صباح اليوم الجمعة، في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بنجع قبول شرق مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

وتلقت الأجهزة المعنية في المحافظة، إخطارا، بالعثور على جثة ممدوح رشدي حسين، عامل، بها طلقات نارية، بالقرب من قرية أبو قابول بنجع حمادي، وكشفت التحريات الأولية، أن المجني عليه من قرية النجاحية، وسبب الواقعة، تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين هناك، وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، وفرضت قوات الأمن كردون أمني لمنع تجدد الاشتباكات بين العائلتين .