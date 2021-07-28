والد الأطفال ضحايا التسمم على يد والدتهم يغادر مركز أورام قنا

أكد الدكتور محمد عبد الحكيم، مدير مركز أورام قنا، قبل قليل، خروج والد الأطفال الثلاثة، الذين لقوا مصرعهم نتيجة إصابتهم بالتسمم الغذائي، في قرية «كوم البيجا»، بمركز فرشوط، وقال مدير المركز إن المواطن «رأفت جلال»، 32 سنة، غادر المستشفى مساء اليوم الأربعاء، عقب تحسن حالته.

وأضاف مدير مركز أورام قنا أن حالة والد الأطفال الثلاثة، الذين لقوا مصرعهم نتيجة إصابتهم بالتسمم، أصبحت مستقرة، بعد 4 أيام قضاها بقسم العناية المركزة، للعلاج من التسمم الذي وضع له وأبنائه داخل علب العصير، بمعرفة زوجته وعشيقها، بقصد التخلص منهم.

وقررت النيابة العامة بمركز فرشوط، في وقت سابق من مساء اليوم، حبس الأم قاتلة أبنائها الثلاثة، بمعاونة عشيقها السائق، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، في الواقعة التي تحمل المحضر رقم 1531 لسنة 2021 إداري فرشوط.

وقامت الأم المتهمة بقتل أطفالها الثلاثة وإصابة زوجها، بإعطائهم علب عصير مسموم، في وقت سابق، بتمثيل جريمتها أمام النيابة العامة والأجهزة الأمنية، في قرية «كوم البيجا»، بدائرة مركز فرشوط، حيث قررت النيابة حبسها وشريكها على ذمة التحقيقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا من كشف غموض وفاة 3 أطفال أشقاء نتيجة إصابتهم بالتسمم الغذائي، وإصابة والدهم، الذي كان يرقد في مركز أورام قنا، بقرية كوم البيجا، التابعة لمركز فرشوط، حيث تبين أن الزوجة وراء الجريمة، لارتباطها بعلاقة غير شرعية مع آخر، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على الزوجة والسائق، المتهمين بقتل 3 أطفال، وإصابة زوجها بالتسمم.

وتلقى مدير أمن قنا، اخطاراً بمصرع كل من «أميرة رأفت»، 8 سنوات، وشقيقيها «أمير»، 7 سنوات، و«آدم»، 9 سنوات، وإصابة والدهم «رأفت جلال»، 32 سنة، بحالة تسمم، تم نقل الجثث والمصاب إلى مستشفى فرشوط المركزي، قبل أن يتم تحويله إلى مستشفى مركز أورام قنا، نظراً لخطورة حالته، حيث تم التحفظ على جثث الأطفال تحت تصرف النيابة العامة.

وأمرت النيابة العامة، في وقت سابق، باحتجاز والدة الأطفال الثلاثة، لتضارب أقوالها، حيث قالت في بداية التحقيق إن زوجها وأبناءها تناولوا عصيراً مسموماً، ثم عادت لتقول إنهم تناولوا بطيخ مكشوف، وأثناء التحقيق، قالت مرة ثالثة إنهم تناولوا مبيداً حشرياً.

وتوصل تحريات فريق البحث المشكل برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، إلى ارتباط الزوجة، ربة منزل، تبلغ 26 سنة، بعلاقة عاطفية مع سائق، 26 سنة، حيث تم ضبطهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بقنا.وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الجريمة، وأفاد المتهم الثاني بوجود علاقة مع المتهمة، واتفاقهما على التخلص من زوجها وأولادها، وفـي سبيل ذلك قام بإحضار مادة سامة، ووضعها فـي 4 عبوات عصير، وقام بإعطائها للمتهمة، التي قامت بتقديمها للمجني عليهم، زوجها وأطفالها الثلاثة، وأوهمت أقارب زوجها بتناول المجني عليهم عصير فاسد، وبمواجهة المتهمة بأقوال المتهم الثاني، أيدت ذلك، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية.