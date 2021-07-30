علم مصر والزي المدرسي بأسعار تنافسية في أبوقرقاص التعليمية بالمنيا

أعلنت الإدارة التعليمية بمركز أبوقرقاص، جنوب محافظة المنيا، عن إنتاج الأعلام الوطنية لجمهورية مصر العربية وللمحافظة، بجودة عالية لتوريدها للمدارس، وتقديم مقترحات بتصميمات للزي المدرسي لطلاب المرحلتين الثانوية والإعدادية وتوفيرها بأسعار تنافسية قبل بداية العام الدراسي المقبل، ضمن مشروع تفعيل رأس المال بمدارس التعليم الفني.

كما وجهت الإدارة التعليمية إلى الاستعانة بمدارس التعليم الفني في تنفيذ الأعمال التي يصلح تنفيذها داخل مدارس التعليم الفني، من مخصصات بند اللامركزية الذي يتم صرفه لبعض المدارس المتميزة، المستحق لها مخصصات من اللامركزية، مع التوجيه بإعادة النظر في عمليات تسعير المنتجات للوصول لأسعار تنافس السوق المحلي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده بهاء حسن مدير الإدارة التعليمية بأبوقرقاص، بمديري مدارس التعليم الفني بحضور حامد الشريف مدير التعليم الفني بالإدارة، صفوت موريس محمد مدير التعليم الصناعي، إيمان رأفت مدير مركز مصادر التعلم والمسئول عن اللامركزية بالإدارة.

هنأ مدير الإدارة التعليمية طلاب التعليم الفني الناجحين وفوز مدرسة الزراعة بالمركز الثاني علي مستوي المحافظة في نتائج الطلاب، وقدم الشكر للقائمين علي إدارة المدرسة.

تناول الاجتماع تفعيل مشروع رأس المال داخل مدارس التعليم الفني والاستماع لمديري المدارس حول معوقات تشغيل المشروع وكيفية تعظيم الاستفادة من إمكانيات المدارس الفنية في توفير إحتياجات مدارس إدارة أبوقرقاص التعليمية وتوفير منتجات تنافس السوق، وتدريب الطلاب قبل التخرج لتأهليهم لسوق العمل وإكسابهم مهارات تمكنهم من تنفيذ مشروعات ريادية تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.

وكانت الوحدة الفرعية لتيسير الانتقال لسوق العمل بالإدارة التعليمية بمركز أبوقرقاص، نظمت في وقت سابق ورشة عمل لخريجي التعليم الفني دفعات 2020و2021، بعنوان ريادة الأعمال وتحديات المستقبل.

وتأتي الورشة تنفيذا لتوجيهات الوحدة المركزية لتيسير الانتقال لسوق العمل بقطاع التعليم الفني بوزارة التعليم، في إطار دعم المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال الشباب، برعاية اللواء أسامة القاضي المحافظ، والمهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم، بحضور الدكتورمحمد حلمي رئيس مدينة أبوقرقاص، وبهاء حسن مدير الإدارة التعليمية.

حاضر في الورشة: «أحمد محمود عبد الكريم ميسر الإرشاد والتوجية ومدرب التأهيل الوظيفي، محسن أحمد عبد الصمد، سناء خيري غلاب، مصطفي حسن مصطفي، مدربين ريادة الأعمال، ومحمود محمد الصفتي مدرب تنمية المهارات الذاتية وريادة الأعمال».

تناولت الورشة الإعداد النفسي والعقلي للخريج لخوض غمار معارك سوق العمل والمهارات التي يتطلبها لتوليد الأفكار الإبداعية وتحويلها لمشروعات، والأشكال القانونية للمشروعات، والتوصية بعقد ورش عمل متخصصة لتوليد الأفكار الريادية والعمل علي تذليل العقبات لتنفيذها.

واستعرض بهاء حسن مدير الإدارة التعليمية، عدد من المشروعات الريادية القائمة داخل المجتمع المصري وأهمية إستغلال الفرص المتاحة من خلال دراسة احتياجات السوق والعمل علي توفيرها.

وأشاد رئيس مدينة أبوقرقاص بالإنجازات التي تحققت علي أرض الواقع والفرص المتاحة والدعم اللامحدود من القيادة السياسية للشباب في مشروعاتهم لتنمية الاقتصاد الوطني والمشاركة الفعالة في الجمهورية الجديدة التي أعلن تدشينها رئيس الجمهورية في المؤتمر الأول لبرنامج حياة كريمة.