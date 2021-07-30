وفد مصري يزور محطة «روستوفسكايا» للطاقة النووية في روسيا (صور)

تفقد وفد مصري رفيع المستوى برئاسة أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، محطة «روستوفسكايا» للطاقة النووية الواقعة في مدينة فولجودونسك بأقصى جنوب روسيا.

وضم الوفد سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في مصر، وجريجوري سوسنين نائب رئيس مجموعة «أسي» (ASE) الممثلة لقسم الهندسة في مؤسسة «روساتوم» ومدير مشروع الضبعة النووي المصري من الجانب الروسي، ومسؤولين آخرين من قسم الهندسة في «روساتوم» وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر.

أقوى مرفق لإنتاج الطاقة في جنوب روسيا

واشارت «روساتوم» في بيان، إلى أنَّ محطة «روساتوفسكايا» للطاقة النووية تعمل في 4 وحدات لتوليد الطاقة بقدرة مركبة 4071 ميجاوات، لافتا إلى أنًَ المحطة تعد أقوى مرفق لإنتاج الطاقة في جنوب روسيا يوفر 75% من إجمالي الكهرباء المولدة في مقاطعة روستوف ونجو 30% من الكهرباء المولدة في المنطقة الفيدرالية الجنوبية ومنطقة شمال القوقاز الفيدرالية.

جولة في غرفة التحكم المركزية

وأجرى الوفد الزائر لمحطة «روستوفسكايا» جولة في غرفة التحكم المركزية التي يتمّ من خلالها توزيع الكهرباء المولدة في المحطة، وكذلك غرفة التحكم الخاصة بوحدة الطاقة رقم 4 وغرفة التوربينات بوحدة الطاقة رقم 4.

وخلال الزيارة قدم عاملون في المحطة النووية أجوبة على جميع الأسئلة الموجّهة من زملائهم المصريين.

و زار أعضاء الوفد مصنع «أتوم ماش» الواقع في مدينة فولجودونسك حيث تفقدوا مواقع الإنتاج لتصنيع أوعية ضغط المفاعلات النووية.

مشروع بناء محطة الضبعة للطاقة النووية

ويجرى العمل على تنفيذ مشروع بناء محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، لتكون أول محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية في البلاد، وستتكون محطة الضبعة الكهروذرية من 4 وحدات طاقة بقدرة 1200 ميجاوات لكل منها سيتم تجهيزها بمفاعل VVER-1200 من الجيل الثالث المطور (GEN3+) الذي يعتبر أحدث تقنية مصممة لمحطات الطاقة النووية وتُطبق بنجاح في دولتين أخريين ما عدا مصر حيث تعمل في روسيا أربع وحدات طاقة مجهزة بمفاعلات الجيل الثالث + بواقع اثنتين في محطة «لينينجراد» واثنتين أخريين في محطة «نوفوفورونيج».