الليلة.. «بنكمل الصورة» يناقش الوعي بالتنمية المستدامة

يناقش اليوم برنامج «بنكمل الصورة» الوعي بأهداف التنمية المستدامة السابعة عشر رؤية مصر 2030 من خلال تقديم حلقة خاصة تتناول ما تم إنجازه من الأهداف المختلفة في تحقيق جودة لحياة الإنسان المصري من خلال ما تحقق نحو في الجمهورية الجديدة في مصر ومبادرة حياة كريمة.

ويرصد البرنامج دور الإعلام في الوعي لهذه الأهداف والمسؤولية المشتركة من المجتمع نحو تحقيقها في الملفات المختلفة في بناء الإنسان والشباب والاقتصاد والمراة والثقافة وغيرها، ويستضيف البرنامج عددا من الخبراء والمسؤولين في التنمية المستدامة بالإضافة إلى نموذج لكيف يمكن للإعلام أن يحقق الوعي بأهداف التنمية المستدامة كمكتسبات لصالح بناء الوطن.

كذلك تقدم الفقرات الرئيسية التي يقدمها فريق الشباب المشارك في البرنامج الوعي بأهداف التنمية المستدامة ودورها في البناء خلال الفقرات المتنوعة في البرنامج.

البرنامح من إعداد وتقديم الإعلامية الدكتورة حنان يوسف، أستاذ الإعلام، ويشارك في الإعداد أشرف نور الدين وإشراف فني مجدي عبدالعال، ووليد حسن، والإخراج لعمرو منصور. الحلقة تذاع اليوم الجمعة 31 يوليو 2021 في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والسادسة مساء بتوقيت حرينتش على شاشة القناة الثانية في التليفزيون المصري.