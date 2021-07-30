خدمات طبية وعلاجية لـ 1766 مواطنا بقرية السلام في المنيا
كتب:
اسلام فهمي
02:24 م | الجمعة 30 يوليو 2021
قافلة طبية
قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
وأوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تصريح صحفي، اليوم، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية السلام، بشرق النيل بمركز بنى مزار، شمال المحافظة، خلال يومي 28 و29 من يوليه الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1766 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.
وقال الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، إن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 353 حالة جراحة و 479 حالة اطفال و 236 باطنة و 109 قلب و 108 نساء و 56 تنظيم اسرة و 44 اسنان و 286 جلدية و95 انف واذن، الى جانب انه تم عمل 118 تحاليل مختلفة وعمل 17حالة موجات صوتيه، وعمل 14 حالة رسم قلب وعمل 8 حالة اشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 148 متردد، وتم اجراء خلع اسنان لـ2 حالة بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 12 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 95 متردد، كما تم استخدام 6 عيادات متنقلة وتضم صيدلية.