السعودية تحتل المركز الأول بين الدول العربية في إرسال السياح لمصر خلال يوليو

قال محمد فاروق رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، إنَّه للمرة الأولى منذ أن استأنفت مصر استقبال الحركة السياحية الوافدة من الخارج بعد جائحة كورونا وتحديدًا منذ شهر يوليو من العام الماضي، تخطت هذا الأسبوع أعداد السياح السعوديين المتواجدين بالمنشآت الفندقية والمنتجعات السياحية بشرم الشيخ أعداد السياح الأوكران الذين كانوا الأكثر تواجدًا بالمدينة على مدار الـ12 شهرًا الماضية .

زيادة في أعداد السياح الإماراتيين الوافدين لزيارة مصر

وأضاف رئيس لجنة السياحة الإلكترونية، لـ«الوطن» أنَّ الحركة السياحية الوافدة لمصر حاليًا من دول العربية جيدة جدًا، لافتا إلى أنَّ هناك زيادة تدريجية في أعداد السياح الإماراتيين الوافدين لمصر خلال الفترة الحالية، موضحًا أنَّ المملكة العربية السعودية لازالت إلى الآن تحتل المركز الأول بين الدول العربية في إرسال السياح لمصر، مرجعًا ذلك للعديد من الأمور لعل أهمها إحساس السائح السعودي خلال تواجده بمصر بأنَّه بين أهله.

الحركة السياحية الوافدة من الدول العربية لمصر خلال يوليو جيدة

وأوضح «فاروق»، أنَّ الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية خلال شهر يوليو الجاري رفعت نسب الإشغال بالمنشآت الفندقية بغالبية المدن السياحية، مشيرًا إلى أنَّ فنادق القاهرة الكبرى سواء المتواجدة بوسط البلد أو بمصرالجديدة أو بالتجمع الخامس والهرم وحتى بالعاصمة الإدارية تشهد تواجدًا جيدًا من السياح العرب، كما أنَّ الساحل الشمالي وشرم الشيخ والغردقة تتواجد بها أعداد جيدة من السائحين العرب ولكن بنسب متفاوتة.

وأشار رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، إلى أنَّه إذا ما استمرت الأوضاع الخاصة بفيروس كورونا كما هي عليها حاليًا، ولم يشهد الفيروس تطورًا خلال الشهور المقبلة فإن الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية ستستمر حتى الموسم السياحي الشتوي بذات المعدلات الحالية.

وأوضح أنَّ السياحة العربية مهمة لمصر حيث تُمثل نحو 20% من إجمالي الحركة السياحية التي كانت تستقبلها مصر قبل جائحة كورونا، كما أنَّ السياح العرب من ذوي الإنفاق المرتفع ومتوسط إقامتهم بمصر أكبر من نظرائهم من الجنسيات الأخرى.