مصر للطيران: 87 رحلة جوية تنقل 10 آلاف راكب غدا

أعلنت مصر للطيران تسيير 87 رحلة جوية، غدا السبت 31 يوليو، بمعدل 64 رحلة دولية إلى كل من «تورنتو، دبي، بغداد، مدريد، كازبلانكا، لاجوس، أكرا، تونس، الدوحه، أثينا، لندن، ميلانو، نيويورك، باريس، أبوجا، روما، إسطنبول، جنيف، امستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، بروكسل، برلين، أبوظبي، موسكو، فيينا، ميونيخ، عمَان، البحرين، الخرطوم، لارناكا، الشارقة، عنتيبي، نيروبي، أديس أبابا، جوهانسبرج، بيروت».

كما يتم تسيير 19 رحلة داخلية إلى كل من «شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم وبرج العرب»، بالإضافة إلى 4 رحلات شحن جوي، حيث تنقل هذه الرحلات 10178 راكبا.