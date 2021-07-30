حميات أسيوط الأولى على مستشفيات الجمهورية في مكافحة العدوى

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن حصول 3 مستشفيات بالمحافظة على المراكز الأول والسادس والسابع ضمن أفضل 10 مستشفيات على مستوى الجمهورية في مجال مكافحة العدوى من خلال التقييم المركزى لقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان لجميع المستشفيات بمختلف تبعيتها سواء العامة أو المركزية أو التخصصية والتعليمية والمراكز الطبية المتخصصة والمؤسسات العلاجية والتأمين الصحي.

وأوضح محافظ أسيوط، في بيان صحفي، اليوم، أن مستشفى حميات أسيوط حصدت المركز الأول على مستوى الجمهورية كما حصلت مستشفى البداري المركزي على المركز السادس ومستشفى صدر أسيوط المركز السابع على مستوى الجمهورية.

وقدم محافظ أسيوط التهنئة لجميع العاملين بالقطاع الصحي وعلى رأسهم وكيل وزارة الصحة ومدير إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة ومديري مستشفيات الحميات والبداري والصدر على حصدهم المراكز المتقدمة ضمن أفضل 10 مستشفيات على مستوى الجمهورية في مجال مكافحة العدوى معربًا عن سعادته بمستوى الأداء في مستشفيات المحافظة.

وأكد أن ما تحقق جاء نتيجة وجود منظومة جيدة وقوية يديرها جميع العاملين وفق سياسات وإجراءات مكافحة العدوى بالمستشفيات والمراكز الطبية على مستوى المحافظة والتدريب المستمر للفريق الطبي مع الإشراف على جميع المنشآت الطبية الموجودة بالمحافظة مشيرًا إلى دعمه الكامل والمستمر للقطاع الصحي على مستوى المحافظة مطالبًا جميع العاملين بضرورة استمرار التقدم بما يؤثر إيجابا على صحة وسلامة المواطن الأسيوطي.

من جانبه أوضح الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن لجنة مركزية من الوزارة زارت مستشفيات المحافظة واستطعنا أن نحقق هذا الإنجاز باجتياز عناصر التقييم والتي تشمل الإداريات والبنية الأساسية والخدمات وتوافر المستلزمات والعزل والترصد والمطبخ والنظافة والالتزام بالاجراءات طبقًا لمعايير معينة وحققنا المركز الأول والسادس والسابع علي مستوي محافظات مصر بمستشفيات الحميات والبداري والصدر لافتا إلى أن كل قطاعات الصحة لديها برنامج مكافحة العدوى مقدمًا الشكر لوزيرة الصحة ولمحافظ أسيوط على دعمهم المستمر للقطاع الصحي بالمحافظة.