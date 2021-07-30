الأولى على دبلومات الإسماعيلية: فضلت التعليم الفني على الثانوي العام

قالت الطالبة سارة معوض توفيق عبد النبي، الحاصلة على المركز الأول بامتحانات الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات أنها ترغب في الالتحاق بكلية الهندسة.

وأضافت الطالبة، لـ«الوطن» أنها لم تتوقع تصدرها أوائل المحافظة، مشيرة إلى أنها كانت تذاكر وتجتهد للخروج بأعلى مجموع يحقق حلمها بدخول كلبة الهندسة.

وحصلت الطالبة علب مجموع 668 درجة بنسبة 95.4%، وتلقت اتصالا من الدكتور طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية لتهنئتها بحصولها على المركز الأول على مستوى المحافظة.

وتابعت: «لم أصدق نفسي ولم أصدق الهاتف وانتظرت للحظات أسمع ترديد المتصل غير قادرة على الرد»، مشيرة إلى توقعها الحصول على مجموع مرتفع، بعد عام شاق من الدراسة والتعب.

وعن المفاجأة، قالت إن الخبر كان من الأخبار السعيدة لها ولأسرتها، مشيرة إلى أن حلم حياتها كان الالتحاق بكلية الهندسة.

وتابعت: «حصلت على مجموع كبير بالإعدادية، وقررت دخول التعليم الفني وتخصصت بقسم التبريد والتكييف لتحقيق حلمي ودخول كلية الهندسة»، مقدمة الشكر لجميع مدرسيها بمدرسة «أبوعطوة الصناعية بنات».

وقالت إن المدرسة تعتبر نموذج فريد في التعليم الفني سواء من الناحية العلمية أو التربوية مع توفير المدرسين لشرح كافة المنهج وتوفير كافة المتطلبات الخاصة بالمدرسة، كما وجهت شكرها لوالديها واخوتها الذين ساندوها طوال العام الدراسي الشاق في ظل جائحة كورونا.