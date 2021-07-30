طريقة التقديم لوظائف البنك الأهلي المصري 2021: 7 تخصصات متاحة بـ5 شروط

قطاع كبير من حديثي التخرج يولي اهتمامه بالبحث عن وظائف البنوك وتحديدًا وظائف البنك الأهلي المصري 2021 وكيفية التقديم، للالتحاق بأحد أكبر البنوك المصرية العاملة في القطاع المصرفي، ويتيح البنك إمكانية التسجيل في الوظائف المطلوبة في البنك إلكترونيًا، عبر الموقع الرسمي له.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» خطوات التقديم لوظائف البنك الأهلي المصري 2021 لحديثي التخرج، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقراءها على مدار الساعة.

طريقة التقدم لوظائف البنك الاهلي المصري 2021

ووفقًا للبنك الأهلي، فإن هناك خطوات للتقديم لوظائف البنك الأهلى المصري 2021 وهي على النحو التالي:

- الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك الأهلي المصري.

- الضغط على خانة الوظائف.

- اختيار خانة حديثي التخرج.

- قراءة الشروط المطلوبة واضغط على خانة «اقبل الشروط».

- الضغط على خانة قدم طلبك الآن.

- يتمّ ملء البيانات المطلوبة الخاصة بالرقم القومي، رقم الهاتف المنزلي، رقم الموبايل، البريد الالكتروني، ثم الضغط على خانة «قدم طلبك» .

شروط التقدم لوظائف حديثي التخرج بالبنك الأهلي

- ألا يقل تقدير المتقدم عن جيد.

- ألا يكون للمتقدم أقارب بالبنك حتى الدرجة الثالثة.

- ألا يزيد سن المتقدم على 28 عامًا عند التعيين.

- أن يكون محل الإقامة للمرشح مطابقا للرقم القومي.

- أن يكون الخريجين من طلاب الجامعات أو الكليات أو الأكاديميات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات والجامعات الدولية، بشرط حصولهم على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها.

الكليات المطلوبة للعمل بالبنوك الأهلي المصري

وحدد البنك الكليات والتخصصات المطلوبة، وهي:

- تجارة وما يعادلها.

- إدارة أعمال.

- اقتصاد وعلوم سياسية.

- تكنولوجيا المعلومات.

- حاسبات ومعلومات.

- هندسة حاسبات.

- حقوق.

أنواع الوظائف التي يطرحها البنك الأهلي المصري

وفي سياق متصل، يقدم البنك الأهلي المصري بخلاف وظائف حديثي التخرج، وظائف أخرى لكل من ذوي الخبرات وبرنامج خريجين 2021، إضافة للتدريب الصيفي.