موعد عمل مكاتب تطعيم المسافرين للخارج بلقاح كورونا

قال مصدر بوزارة الصحة والسكان إن موعد عمل مكاتب تطعيم المسافرين للخارج للقاح كورونا، ينطلق من غدًا السبت من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء، وإنه سيتم العمل في الـ125 مكتبا لتطعيم المسافرين إلى الخارج، وذلك بعد إرسال رسالة لهم عبر التليفون المحمول محدد فيها مركز التطعيم، مضيفا أنه لابد من إحضار الأوراق الخاصة بالمواطن وهي تأشيرة السفر وتذكرة السفر، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بتشغيل المراكز بشكل تجريبي أمس الخميس.

موعد عمل مكاتب تطعيم المسافرين للخارج للقاح كورونا: ينطلق السبت

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الوزارة قامت بتجهيز 125 مكتبا لتطعيم المسافرين إلى الخارج، موزعين على كل محافظات الجمهورية، وذلك لتلبية أكبر عدد من متقدمي اللقاح للمسافرين للخارج، موضحا أنه على المواطن الراغب في إجراء التطعيم قبل السفر أن يختار المحافظة الراغب في التطعيم، وذلك أثناء التسجيل على موقع تسجيل لقاح كورونا، بها ثم يظهر له مراكز المسافرين المتوفرة في هذه المحافظة ثم يختار أحد المراكز لتلقي التطعيم ثم يتم تحديد موعد له خلال 72 ساعة بعد التسجيل عبر الإنترنت.

وأشار المصدر إلى أن موعد عمل مكاتب تطعيم المسافرين للخارج للقاح كورونا، تعمل بداية من غد، ويستمر العمل بها طوال الأسبوع ولا توجد إجازات أسبوعية، لافتا على المواطن التوجه إلى مركز التطعيم للمسافرين للحصول على اللقاحات المطلوبة الخاصة بأغراض السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية أو دول الخليج ويحصل المسافر على الشهادة مختومة من نفس المركز الذي تلقى به التطعيم.

ولفت المصدر إلى أنّ لقاح جونسون آند جونسون الذي تستقبله مصر قريبا خلال شهر أغسطس المقبل هو أحد اللقاحات المخصصة لأغراض السفر، وهو عبارة عن جرعة واحدة، ومن المقرر توفيره في 179 مركزا لتلقي اللقاح.