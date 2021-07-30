بسبب رحلات اليوم الواحد.. شواطئ الإسكندرية كاملة العدد بالـ«ويك إند»

كعادتها، شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم الجمعة، ازدحاما في الـ«ويك إند»، وذلك بعد زيادة عدد رحلات اليوم الواحد من المحافظات المجاورة، ووجود المصطافين في المدينة الساحلية لقضاء يوم العطلة على شواطئ المدينة، والاستمتاع بالطقس ونزول مياه البحر، خاصة مع استمرار الموجه الحارة التي تشهدها المدينة خلال الشهر الجاري.

شواطئ الإسكندرية كاملة العدد

وتواجد المصطافون على شواطئ الإسكندرية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، من أجل الاستجمام ونزول مياه البحر، والاستمتاع بالطقس ومياه البحر، خاصة مع عدم استقرار الطقس واجازة الثانوية العامة.

شواطئ الإسكندرية تحقق نسبة المخالفات

وكان عدد من شواطئ الإسكندرية حققت أعلى نسبة من المخالفات مع بداية موسم الصيف، على رأسها شاطئين بقطاع شرق «شاطئ إدوارد خراط، شاطئ ايناس حقي»، بسبب فرض الإكراميات، كما جرى تغريم المسئولين عن شاطئيّ «الفنار، أبو هيف المميز»، بسبب سوء حالة دورات المياه، فيما جرى تحرير مخالفة لشاطئ جزيرة الدهب بسبب التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية و انتشار الممنوعات.

وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إن الشواطئ التي جرى توجيه إنذار لها ودفع غرامتين قد تتعرض إدارتها لفسخ التعاقد، مؤكدًا أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف حذرت مستأجري الشواطئ ليقوموا بتصحيح أوضاعهم والعمل على سرعة تلافي المخالفات.

وأكد أن مستأجري الشواطئ لابد أن يكونوا على علم بأن تحسين مستوى الخدمة علي شواطئهم هو الضمانة الوحيدة لتحسين استثماراتهم وزيادة مكاسبهم.