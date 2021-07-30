مبادرة حياة كريمة في الإسكندرية.. تطوير برج العرب لخدمة 150 ألف مواطن

تواصلت أعمال مبادرة حياة كريمة في الإسكندرية، من أجل إنجاز الأعمال لتطوير 57 قرية ونجع بمركز ومدينة برج العرب القديم، ضمن المبادرة الرئاسية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن أهم أهدفها توفير حياة آدمية للمواطنين من خلال تطوير قرى الريف المصري بجميع محافظات الجمهورية، والتي تشمل 1500 قرية في 50 مركزا ومدينة، يسكنها 18 مليون مواطن، وبتكلفة 500 مليار جنيه.

مبادرة حياة كريمة في الإسكندرية

وتستهدف مبادرة «حياة كريمة»، في محافظة الإسكندرية، تطوير 57 قرية ونجعا من نجوع مدينة برج العرب القديمة، و3 وحدات محلية هي «بهيج وأبو صير والغربانيات»، إضافة إلى تطوير48 قرية تابعة لها، و5 نجوع، حيث يستفيد من أعمال التطوير التي ستجري في قري ونجوع برج العرب القديمة نحو150 ألف مواطن وفقاً لما صرح به اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

وتقدر التكلفة الإجمالية لأعمال التطوير لمبادرة حياة كريمة في الإسكندرية ما يقرب من 3 مليارات جنيه، وتشمل أعمال التطوير في قرى برج العرب 15 قطاعا خدميا للنهوض بمستوى معيشة المواطنين، ويتضمن مشروع مبادرة حياة كريمة في الإسكندرية البدء في أعمال التطوير إنشاء محطتي معالجة ورفع للصرف الصحي، لخدمة المنطقة المزمع تطويرها بالكامل، علاوة على مد خطوط مياه شرب جديدة، لتغطية القرى بالكامل، واستبدال وتجديد الخطوط القديمة بأقطار تتراوح بين 3 و4 بوصة إلى 6 و8 بوصة بسبب الزيادة السكانية.

ومن المقرر أن تصل خدمات الاتصالات والانترنت الأرضي لجميع القرى والنجوع ببرج العرب القديمة، إلى جانب دعم وتجديد شبكات الكهرباء، وتركيب ما يقرب من 1000 عمود إنارة لخدمة الطرق الرئيسية والفرعية بكافة القرى المزمع تطويرها، إضافة إلى إحلال وتجديد جميع الوحدات الصحية بقرى ومدينة برج العرب القديم، لتقديم الخدمة الطبية بمستوى لائق لكافة المواطنين، وإنشاء عدة مدارس، خاصة للمرحلة الثانوية لعدم توفر مدارس لهذه المرحلة بالمركز والقرى المحيطة.

برج العرب القديمة ضمن مبادرة حياة كريمة

ويعد مركز برج العرب غرب الإسكندرية، من الأماكن المحرومة من الصرف الصحي، ويشهد الكثير من تجمعات المياه في فصل الشتاء، إضافة إلى تهالك شبكة الطرق والمواصلات حيث الكثير من الطرق غير آدمية ويصعب الوصول إليها، كما أن المدينة محرومة من مشروعات التعليم حيث تصل كثافة الفصول إلى65 طالبا في الفصل الواحد، ومن المقرر أن تتراجع إلى 40 طالبا للفصل الواحد، من خلال إنشاء وتطوير ورفع كفاءة 21 مدرسة.