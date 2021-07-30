حاول إنقاذ طفل.. الحزن يخيم على قرية بعد غرق أحد شبابها في الإسكندرية

خيم الحزن على أهالي قرية خلوة ريشة، التابعة لمركز طنطا، بمحافظة الغربية، عقب وفاة أحد شباب القرية غرقًا بشواطئ الاسكندرية، أثناء محاولته إنقاذ طفل من الغرق.

وتبين أن المتوفي يدعى «إبراهيم.أ»، 35 عاما، مقيم بقرية خلوة ريشة بدائرة مركز طنطا، وكان في إجازة مصيف بالإسكندرية، وتصادف تواجده أثناء وجود سيدة تستغيث من أجل إنقاذ ابنها من الغرق وعلى الفور بادر المتوفي لإنقاذ الطفل من الغرق لكن موج البحر اشتد، وقام بسحبه إلى داخل البحر ولم يتمكن من النجاة، وينتظر أهالي القرية وصول الجثمان لدفنه بمقابر العائلة.

وفي وقت سابق، تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمركز زفتى بمحافظة الغربية، من انتشال جثة موظف بإدارة الري بمركز زفتى، عقب سقوطه بمياه قناطر دهتوره أثناء عمله حال متابعته كاميرات المراقبة.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتى يفيد بورود إخطار من شرطة النجدة بمصرع موظف يدعى «علي.ا.م»، 54 سنة، غرقا بمنطقة قناطر دهتورة أثناء عمله.

على الفور انتقلت إلى مكان الحادث الأجهزة الأمنية، وقوات الحماية المدنية وقوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال جثة الموظف، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، التي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.