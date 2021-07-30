مهرجان العلمين للهجن ينطلق في نسخته الثانية بمشاركة 12 محافظة

انطلق مهرجان العلمين للهجن، اليوم الجمعة، في نسخته الثانية بعد نجاح النسخة الأولى والتي افتتحها الشيخ محمد بن زايد في مدينة العلمين منذ شهر، حيث ينظمه الاتحاد المصرى للهجن تحت رعاية دولة الإمارات الشقيقة بالتنسيق مع محافظة مطروح، وسط حضور لفيف من أبناء قبائل مطروح والمحافظات المشاركة والبالغ عددهم 12 محافظة، لمتابعة مضمار الهجن والسباقات والتى تتمثل في 10 أشواط للسباق كله، ورصد جوائز عبارة عن 5 آلاف درهم إماراتى للفائز الأول و 9 جوائز أخرى متنوعة للتسعة الأخرين، تقدمها دولة الإمارات راعية المهرجان، من خلال لجنة تحكيم من الاتحاد المصري للهجن تتكون من خضر أجريبيع رئيسا، وعضوية كابتن عمر سلمي، ساري مسلم عليان، والدكتور مهدي سالم سليمان مديرا للمهرجان، وتضم اللجنة الفنية من السيد محمد سالم ابو عنقه، رئيسا، وعضوية عبد الكريم القصير، وموسى سالم شميط ، وإسماعيل سلام.

محافظ مطروح يدعم رياضة الهجن للحفاظ على التراث

وقال اللواء خالد عشيب محافظ مطروح إن المحافظة تدعم رياضة الهجن والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من التراث في مطروح، وتهدف المحافظة لتنمية وحمايته من الاندثار والحفاظ عليه، مضيفًا: «شكلنا لجنة للتراث في مطروح برئاسة الدكتور حمد خالد شعيب، لوضع خطة شاملة لتنمية التراث المطروحى، ونظمنا مهرجانين للهجن منذ شهر الأول في مدينة العليمن، والثاني في مدينة السلوم، بالتعاون مع الاتحاد المصرى للهجن ودولة الإمارات العربية، واليوم يجرى تنظيم مهرجان العلمين للهجن، طبقا للنجاح الذى حققته المهرجانات السابقة، والجماهيرية التي تلتف حوله من مختلف الفرق والمحافظات المشاركة».

30 شوط و746 هجين في مهرجان العلمين للهجن

وأكد رئيس الاتحاد المصري للهجن عيد حمدان، أن مهرجان العلمين للهجن يقام على أرض مدينة العلمين جميع سباقاته، بعد إعداد وتجهيزات على أعلى مستوى لمهرجان الهجن الثاني من نوعه، ويشمل 30 شوطا على يومين، عبارة عن 15 شوطا في الفترة الصباحية خلال اليوم الأول، و5 أشواط في الفترة المسائية، واليوم الثاني 15 شوطا، 10 منها أشواط صباحية و5 مسائية، بمشاركة 746 هجينا من محافظات مطروح، وأسوان، والاقصر وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والسويس، والشرقية، والوادي الجديد، وقنا، وسوهاج.

وأضاف رئيس إتحاد الهجن أن نتائج أشواط سباق الهجن خلال يومه الأول في الفترة الصباحية فاز بها كل من:

- الشوط الأول: بدر حمدان سلمان - قبيلة سواركة، الهجين، سمحة سيناء.

- الشوط الثاني: حامد حسين العريشي، حويطات، خوت، الاسماعيلية.

- الشوط الثالث: إبراهيم عبادة العبادي، قبيلة عيايدة، الهجين، مشعل، إسماعيلية.

- الشوط الرابع: عيد ابو نصار الصالحي صوالحة ارتياد نويبع.

- الشوط الخامس: جمعة ابو هليل معازه لزام الإسماعيلية.

- الشوط السادس: عوده محمد سليمان سواركة حمامة سيناء.

- الشوط السابع: ندا عودة ندا تياها، النجم اسماعيلية.

- الشوط الثامن: سليمان عائد هليل حويطات اعريجان السويس.

- الشوط التاسع: مصبح ابو غالية، ترابين، التل الكبير.

- الشوط العاشر: جمعة قاسم الريحاني، قبيلة سحيل، مطروح.