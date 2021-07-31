الأقصر تستقبل أول رحلة سياحية من إسبانيا اليوم: على متنها 132 سائحا

تصل فى السابعة من مساء اليوم السبت، أول رحلة طيران مباشرة من إسبانيا إلى الأقصر، بعد فترة توقف تجاوزت العام ونصف العام، وقال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن الرحلة سيكون على متنها 132 سائحا إسبانيا، موضحا لـ«الوطن»، أن تلك الرحلة لن تكون الأخيرة، حيث سيتم تسيير 3 رحلات أسبوعية من إسبانيا إلى الأقصر أيام السبت والأحد والاثنين من كل أسبوع، بداية من يوم 1 أغسطس وحتى نهاية شهر أكتوبر المقبل.

السياحة الإسبانية تعود للصعيد

وأشار «عثمان»، إلى أن تلك الرحلات هامة جدا حاليا، نظرا للتراجع الشديد فى نسب الإشغال بفنادق الأقصر وأسوان خلال فصل الصيف الحالى، لافتا إلى أن السياحة الإسبانية هامة جدا لمصر، حيث إن إسبانيا الدولة الوحيدة أوروبيا التى تسير رحلات بانتظام خلال فصل الصيف لمصر، كما أن البرنامج السياحي للأسبان يجمع بين زيارة المدن السياحية والأثرية، وأيضا المدن الترفيهية والشاطئية.

وصول رحلة سياحية من فرنسا للأقصر اليوم

وأوضح «عثمان»، أن آخر رحلة سياحية وصلت من إسبانيا لمصر، كانت فى مارس من العام الماضى، ما يضفى على تلك الرحلة أهمية قصوى، موضحا أن كل المنشآت الفندقية الثابتة والعائمة بالأقصر وأسوان، جاهزة لاستقبال السياح الأسبان، مشيرا إلى أن تلك الرحلات ستكون باكورة عودة الرحلات السياحية للأقصر، حيث سيتبعها العديد من الرحلات من العديد من الدول الأوروبية ودول جنوب شرق أسيا، لاسيما فى الربع الأخير من العام الجارى، كاشفا عن وصول رحلة أخرى من فرنسا اليوم إلى الأقصر وعلى متنها 130 سائح فرنسيا.

وأكد أن القطاع السياحى بالصعيد عانى بشدة من تراجع الحركة السياحية الوافدة منذ جائحة كورونا، حيث تراجعت نسب الإشغال بالفنادق الثابتة والعائمة بالأقصر وأسوان لأدنى معدلاتها خلال السنوات الماضية، معربا عن آماله فى ارتفاع الحركة الوافدة خلال الشهور المقبلة.