تفاصيل مشروع الدلتا الجديدة.. مساحات ضخمة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية

تنفذ الدولة المصرية مشروعا قوميا طموحا لزيادة المساحة المنزرعة في البلاد عبر مشروع «الدلتا الجديدة»، والذي يتضمن حسب الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية مشروعي «مستقبل مصر»، ومشروع «جنوب محور الضبعة»، والذي عرض تفاصيل مشروع الدلتا الجديدة، والتي أثبتت الدراسات التي أجرتها الجهات الرسمية صلاحية أراضيها لزراعة عدد من المحاصيل الاستراتيجية الهامة.

تفاصيل مشروع الدلتا الجديدة.. يضم «مستقبل مصر» و«جنوب الضبعة»

أول المشروعات التي يضمها مشروع «الدلتا الجديدة» هو «مستقبل مصر»، الذي يبعد عن مدينة 6 أكتوبر نحو نصف ساعة فقط، ويقع على امتداد أحد المشروعات التي أنشأتها الدولة المصرية ضمن المشروع القومي للطرق، والذي بدأ تنفيذه عقب تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد حكم البلاد، وهو امتداد طريق محور «روض الفرج – الضبعة» الجديد.

مشروع مستقبل مصر يقع على نصف مليون فدان تروى بالمياه الجوفية

يقع مشروع «مستقبل مصر»، على مساحة نصف مليون فدان، حسبما أفاد الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، وهو المشروع الذي جرى استزراع 200 ألف فدان بالفعل فيه، عبر المياه الجوفية الموجودة بمنطقة المشروع.

وتعمل الدولة المصرية حاليًا على العمل على استزراع مساحات إضافية من المشروع، والتي من المُقرر أن تصل مساحتها لنحو 350 ألف فدان مع بداية العام الميلادي المقبل.

وسيتم زراعة أرض المشروع مرتين سنويًا، بحيث يتم الزراعة فيها خلال الموسم الشتوي، ومرة أخرى خلال الموسم الصيفي.

وتبلغ استثمارات مشروع «مستقبل مصر»، نحو 5 مليارات جنيه مصري، ويتم استخدام قرابة 1600 جهاز «بيفوت»، وهي أجهزة ري محوري مطورة توفر استهلاك المياه.

أما الجزء الثاني من مشروع «الدلتا الجديدة»؛ فهو مشروع «جنوب محور الضبعة»، وهو المشروع الذي ينفذ غرب مشروع «مستقبل مصر»، وهو المشروع المتواجد بالقرب من شبكات طرق تسهل انتقال المحاصيل إلى داخل البلاد، فضلاً عن إتاحتها للتصدير للخارج، سواء كانت مطارات أو موانئ بحرية وجوية وطرق.

ويقع مشروع «جنوب محور الضبعة»، في نطاق 3 محافظات داخل حدودها الإدارية، ومنها كلاً من مطروح، والبحيرة، والجيزة.

ومن المنتظر أن تبلغ مساحة المشروع نحو نصف مليون فدان، وهو المشروع الذي سيضم عدد من المحاصيل الاستراتيجية التي تحتاجها الدولة.

دراسات مشروع زراعة أراضي جنوب محور الضبعة

وأجرت الجهات المسؤولة في الدولة دراسات على نحو 688 ألف فدان غرب مشروع مستقبل مصر، وانتهت الدراسة إلى أن أكثر من 90% من مساحة تلك الأراضي صالحة للزراعة، ومن المقرر أن يتم استغلال مياه الصرف الزراعي المُعالجة في توفير المياه اللازمة للمشروع، عبر إنشاء محطة عملاقة بطاقة 6 مليون متر مكعب يومياً.

وتشير الدراسات إلى إمكانية زراعة محاصيل متعددة في «الدلتا الجديدة»، منها كلٌ من الخضر والفواكه، والقمح، والبقوليات، والذرة الصفراء.