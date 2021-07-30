استشاري مناعة: استقرار المنحنى الوبائي لكورونا ليس مبررا للاطمئنان

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري المناعة والحساسية، إن هناك حالة من الاستهتار حدثت خلال إجازة عيد الأضحى المبارك تسببت في زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا وإن كانت زيادة طفيفة إلا أنه يجب الانتباه إلى أن فيروس كورونا ليس له كتالوج ولا يجب الاطمئنان لأنه اطمئنان زائف.

استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا لا يدعو للاطمئنان

وتابع «الحداد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن زيادة 4 حالات أو خمس حالات ليس مؤشرًا لزيادة كبيرة ولكن تدعو لاتخاذ كل التدابير الصحية للوقاية من الفيروس، خاصة أننا نترقب مرحلة جديدة من المقرر أن ندخل فيها مع انخفاض درجة الحرارة، بالإضافة إلى وجود تحورات للفيروس تدعو للتخوفات وهو متحور «دلتا بلس».

وأضاف استشاري المناعة والحساسية أنه لا بد من العودة مرة أخرى لاتباع كل الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس أو حضور مناسبات بدون اتباع الإجراءات الاحترازية وعدم لمس أي أسطح وفي حال لمسها يجب تنظيفها، مشيرا إلى أهمية التطعيمات ودورها في خفض حدة أعراض فيروس كورونا وجعلها بسيطة ومتوسطة بدلاً من كونها شديدة الخطورة.

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان الخاصة بمستجدات فيروس كورونا عن خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 229167 حتى اليوم.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس وهو 284170 من ضمنهم 229167 حالة تم شفاؤها، وطالبت الوزارة المواطنين بالإسراع في حجز لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم كل المواطنين بلقاح كورونا.