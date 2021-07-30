بينهم 3 أطفال.. مصرع سيدة وإصابة 6 من أسرة واحدة بحادث مروري ببنى سويف

لقيت سيدة مصرعها، وأصيب 6 آخرين من أسرة واحدة، بينهم 3 أطفال في حادث انقلاب سيارة ملاكي طريق بنى سويف - الزعفرانة الجديد، وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، وانتقل محافظ بني سويف لزيارة المصابين داخل المستشفى للاطمئنان على حالتهم ومدى تلقيهم العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق بنى سويف الزعفرانة الجديد، مما أسفرعن مصرع سيدة وإصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة بينهم 3 أطفال.

وعلى الفور انتقلت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لسيدة تدعى خيرات محمد محمد 60 عامًا، وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين أن المصابين هم: إيهاب صلاح جابر، 36 سنة، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة، وياسمين محمد عبد المجيد، 35 سنة، طبيبة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وأطفالهم «مريم» 7 سنوات مصابة بجروح وكدمات متفرقه واشتباه ما بعد الارتجاج، «ميرهان» 4 سنوات، مصابة بجروح وكدمات متفرقة، «سالمة» 4 شهور مصابة بجروح وكدمات متفرقة، وشقيقه الأول «أسماء"» طبيبة صيدلانية، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيمن وجميعهم مقيمون بشارع عبد السلام عارف بمدينة بنى سويف.

وجرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جوده مدير عام المستشفى.

واطمأن المحافظ على الوضع الصحي لمصابي الحادث واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم، واطلع على تقارير حالتهم الصحية ووجه باستمرار توفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم طوال فترة بقائهم بالمستشفى، وإجراء التدخلات الجراحية للحالات التي تستلزم ذلك، معربًا عن بالغ حزنه لوقوع الحادث، وتمنياته بعاجل الشفاء للمصابين، وبأن يتغمد المولى عز وجل المتوفين بواسع رحمته.

كما شدد المحافظ على تقديم كافة التسهيلات اللازمة وتذليل جميع الإجراءات المطلوبة لسرعة استخراج تصريح الدفن وإجراءات تسليم جثمان المتوفين، موجهًا مسؤولي المستشفى بإبلاغه بمستجدات التطورات الصحية للمصابين أولاً بأول حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفي.

و رافق المحافظ خلال الزيارة بلال حبش نائب المحافظ، والدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد جمال نائب مدير مستشفى بني سويف التخصصي، والدكتور أحمد بغدادي وكيل مديرية الصحة.