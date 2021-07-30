حرارة ورطوبة وأمطار.. تعرف على الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأسبوع

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التابعة لوزارة الطيران المدني، عن خريطة الظواهر الجوية المتوقعة وحالة الطقس المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، خلال الأيام المقبلة، اعتبارا من غد السبت 31 يوليو، وحتى الخميس المقبل الموافق 5 أغسطس المقبل.

ارتفاع الحرارة ونسبة الرطوبة

أعلنت الأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة خلال فترة التنبؤ، مشيرة إلى وجود ارتفاع في درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، أثناء النهار، معتدل الحرارة رطب ليلاً على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة المحسوسة على القاهرة إلى 44 مئوية.

خريطة الظواهر الجوية المتوقعة حتى الخميس المقبل

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى ارتفاع نسب الرطوبة لتزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة، بقيم تتراوح من درجتين إلى 4 درجات، إضافة إلى تكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة تقريبا، على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، فضلًا عن نشاط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء، على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

ونوهت الهيئة أن هناك توقعات بوجود فرص لسقوط الأمطار على مناطق من جنوب البلاد، وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، على فترات متقطعة، خلال الفترة من 3 أغسطس وحتى 7 من الشهر نفسه.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 31 يوليو

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 36.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 42.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 1 أغسطس

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 42.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 37.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 43.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 2 أغسطس

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 42.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 37.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 43.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 43.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 3 أغسطس

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 42.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 37.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 43.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 44.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والمحسوسة 45.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 4 أغسطس

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 43.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 38.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 43.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 44.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والمحسوسة 45.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 5 أغسطس

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 44.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 38.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 44.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 44.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والمحسوسة 45.