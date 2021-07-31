حظك اليوم برج العقرب السبت 31-7-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج العقرب بالعطاء ويح مساعدة من حوله ولا يتأخر عن طلبات الآخرين، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

يطالبك الفلك بأن تحمي نفسك من أي اعتداء على حقوقك، وعليك أن تصبر لبعد غد.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

إذا كنت متزوجا اعتمد اليوم على سعة أفقك لتبدد أي سوء تفاهم مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب سميرة أحمد، ويوافق تاريخ ميلادها 15 نوفمبر.