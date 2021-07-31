حظك اليوم برج القوس السبت 31-7-2021 مهنيا وعاطفيا

يحب مولود برج القوس الحرية والانطلاق والسفر ويكرهون التقييد، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

القمر بمنزل العمل الإيجابي وقد ترفع اليوم درجة عطائك لتعطي انطباعا جيدا.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

رغم التشوش.. تساعدك الحالة الفلكية اليوم على القيام بواجبك نحو الأهل والأحباب.

من أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شريهان، ويوافق تاريخ ميلادها 6 ديسمبر.