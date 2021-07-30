بينهم رضيعة و6 أطفال.. إصابة 11 شخصًا في حادث بطريق بورسعيد دمياط

أصيب 11 شخصًا بينهم 7 أطفال اليوم الجمعة، إثر تصادم سيارتين ملاكي أمام مزرعة السمان بطريق بورسعيد/ دمياط، وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى السلام بورسعيد، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتلقى اللواء مدير أمن بورسعيد إخطار من شرطة النجدة يفيد بوصول 11 شخص بينهم7 أطفال إلى مستشفى السلام بورسعيد التابعة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد، وجاءت أسماء المصابين كالتالي: «حنان محمد سالم، رحاب محمد سالم، فاطمة محمد سالم، منى محمد سالم، ملك محمد شريف 9 سنوات، لين محمد صالح 7سنوات، زينة محمد صالح سنتين، سيف محمد صالح 4 سنوات، محمد مصطفى عمر9 سنوات، تالا مصطفى عمر 7سنوات، ياسين مصطفى عمر 4 سنوات».

وتبين من الفحص الطبي، أن المصابين يعانون من كسور وجروح متفرقة في الجسم، كما تبين من تحريات المباحث الجنائية أن المصابين كانو داخل سيارتين اصطدمتا بسبب السرعة الزائدة غرب بورسعيد.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات وسؤال المصابين متى تسمح حالتهم.