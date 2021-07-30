«رحلة عائلية».. تفاصيل إصابة 22 شخصا في انقلاب أتوبيس بالدقهلية

شهد طريق «القاهرة – المنصورة» في ساعة مبكرة من صباح اليوم حادث انقلاب أتوبيس تابع إلي «المدرسة الإنجليزية الحديثة – القاهرة»، في طريقة إلى مدينة جمصة في رحلة عائلية ، وذلك على كوبري صهرجت الكبرى بمدخل محافظة الدقهلية من ناحية محافظة القليوبية، وهو ما تسبب في إصابة 22 شخصا بإصابات مختلفة.

أسماء مصابين جرى حجزهم بالمستشفى بعد إصابتهم بالحادث

وقال مصدر مسئول إن المصابين هم: «محمد سمير حسن، 15 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساعد الايمن والأيسر، والطفلة مريم محمد عبد البصير، 6 سنوات مصابة بنزيف في البطن، وزينب سمير محمد، 46 سنة مصابة بكسر في عظام الوجه، والطفلة ريتال أسامة السيد، 4 سنوات مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج»، وجميعهم مقيمين بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وتم وضعهم تحت الرعاية الطبية بمستشفى ميت غمر المركزي، وإحدي الحالات إصابتها خطيرة.

17 مصابا تم علاجهم وصُرح لهم بالخروج

وأضاف المصدر لـ «الوطن» أن 11 مصابا آخرين كانت إصابتهم بسيطة وتلقوا العلاج اللازم، وصُرح لهم بالخروج من المستشفى فور تلقي العلااج اللازم وهم: «محمد عبد البصير محمد، 54 سنة، وطفلته ملك، 8 سنوات، ومازن، 3 سنوات، ومحمد خيرى حسن، 50 سنة وصلاح رجب محمود، 14 سنة، ومروان هانى شديد ،11 سنة، وعايدة محمد عبد المجيب، 52 سنة ، ونعمه محمد ابراهيم 37 سنة وهالة عبد المنعم حسين 40 سنة، و سعاد حسين خليل، 35 سنة، ورفعت محمد عبد الرسول، 40 سنة، وإحسان رجب جاد الرب 22 سنة، والسيد محمد عبد العزيز 25 سنة، ومكة محمد سمير عمرها عام ونصف»، وجميعهم مقيمون بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

تفاصيل انقلاب أتوبيس على طريق القاهرة - المنصورة

وكان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، تلقي إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية، بوقوع حادث تصادم بالقرب من كوبري صهرجت الكبرى بمدخل محافظة الدقهلية من ناحية القاهرة، بعدما انقلب أتوبيس برحلة يستقلها 22 شخصا بينهم طفلين، وذلك علي طريق «القاهرة المنصورة» بعد اصطدام الأتوبيس بجانبي الكوبري.

انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية وسيارة إطفاء إلي مكان الحادث، وتبين أن الأتوبيس تابع لمدرسة الإنجليزية الحديثة – القاهرة، يحمل أرقام «أ ف ر 9758» وتم نقل 22 منهم إلى مستشفى ميت غمر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

ومن جهة أخرى، انتقل اللواء عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، إلي المستشفى، وزار المصابين وأكد علي ضرورة تقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة لهم، ووجه بإزالة أثار الحادث وفتح الكوبري، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.