متخصص في انتشار الأوبئة: موجات كورونا تأتي مصر متأخرة.. «ده من حظنا»

حذر الدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، من الأمان الزائف نتيجة للمنحنى المنخفض لأعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا في مصر حاليا، والتي تشبه نهاية الموجة الأولى والثانية، لافتا أن ما يختلف حاليا عن الموجتين السابقتين بأنه جرى تطعيم نحو 3.7% من المصريين بجرعتين من اللقاح، وهو ما من شأنه التقليل من الموجه الارتدادية نسبيا للموجة الثالثة.

وأضاف «عنان»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية هبة ماهر، اليوم الجمعة، أن تحليل التسلسل الجيني لم يرصد أي حالات مصابة بسلالتي دلتا ودلتا بلس في مصر، ولكن قد يكون هناك مصابون بالسلالتين ولم يتم رصدها.

وأشار إلى أن البريطانيين تخوفوا من زيادة أعداد الإصابات لديهم بعد الاحتفالات ونهاية اليورو وأجازة الصيف، خاصة أنهم ألغوا الإجراءات الاحترازية من النوادي والأماكن المختلفة، وبالتالي كان الجميع ينتظر زيادة في الإصابات، ولكن الأعداد منخفضة، والوفيات سجلت أقل من 50 وفاة، وذلك بسبب إعطاء اللقاح لـ 90% من البالغين هناك.

وتابع: «حظنا إن الموجات بتيجي عندنا متأخر، وبالتالي بنقدر نستعد، خاصة أن الموجة الرابعة لكورونا ستجلب معها غالبا دلتا ودلتا بلس للعالم كله، وعشان كدة لازم نستعد، ومنحنى الوفيات هيقل 80% إذا وصلت نسبة التلقيح بالجرعتين في مصرلـ20%، ودي نسبة آمنة قبل الموجة الرابعة»

وأوضح أن الإجراءات الاحترازية المُتخذة في دلتا ودلتا بلس هي ذاتها بالنسبة لكورونا الأصلي، ولكن يجب أن يكون هناك تجهيزات من المستشفيات للاستعداد حال حدوث زيادة في الإصابات بسبب متحور دلتا، وتأثير اللقاحات على المتحور سيظل ثابتا.