صفاء أبو السعود عن نجاح أغنية «أهلا بالعيد»: «السر في سعد نبيهة»

كشفت الفنانة صفاء أبوالسعود، عن كواليس أغنيتها «أهلا بالعيد»، التي حققت نجاحًا كبيرًا على مدى سنوات طويلة، موضحة: «هي أغنية متكلفتش كتير (ماديًا) واتشال منها كوبلية، واتركنت كتير لغاية ما ظهرت واتصورت».

وتابعت «أبو السعود»، في لقاء مع برنامج «ليالي TeN» المذاع على قناة «TeN» الفضائية، وتقدمه الإعلامية بوسي شلبي، أن الفضل في نجاح هذه الأغنية يعود إلى الله قبل كل شيء، وأيضًا الشاعر الكبير عبد الوهاب محمد، والموسيقار جمال سلامة، وبساطة الموضوع وصدقه، مضيفة بسخرية: «وكمان السر في سعد نبيهة»- في إشارة إلى السخرية من تحريف كلمات الأغنية من «سعدنا بيها» إلى «سعد نبيهة».

وأضافت أنها في هذه الأغنية عاشت طفولتها مع الأطفال، موضحة: «صلاح جاهين كان بيقولي عشان جواكي طفولة بتنجحي مع الأطفال، وأنتي ملكة في الأطفال، ومحدش حاليًا بيعمل أغاني أطفال».

ولفتت إلى أنها عندما تلتقي الناس في الشارع يتحدثون معها على هذه الأغنية، موضحة: «هم بيختصروه في أهلا بالعيد، والعيد طاقة وفرحة كما ترجمتها الأغنية، ولما تشوفي حد بيقولك أهلا بالعيد بتنبسطي».

وأوضحت: صوتي ما زال أصغر من سني، ومثل صوت الأطفال «ولو أني بحاول أعرضه يا جمهور».

كانت الفنانة صفاء أبو السعود، أعلنت عودتها إلى الغناء مرة أخرى من خلال أغنية «فجر الضمير»، من كلمات الشاعر جمال بخيت، وألحان الموسيقار شريف حمدان.

وقالت «أبو السعود»، إنها ومجموعة من طالبات الجامعات يجهزن لاحتفالية تابعة لوزارة الشباب والرياضة، وهي مهرجان الإبداع، وقيمة الجائزة فيه نحو 5 ملايين جنيه، وهي كانت سعيدة لوجودها فيه، وسوف تشترك في الحفل، المقرر إقامته يوم 29 يوليو، وتغني أغنية فجر الضمير.

وأشارت إلى أنها تشكر الله أن الناس في وقت الأعياد يتذكرون أغنية «العيد فرحة»، وتكون سعيدة جدًا بمشاهدة الأغنية مثلها مثل الجمهور، مشددة: «أحسن حاجة إن الواحد يقدر يسعد الآخرين».