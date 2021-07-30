«الميدالية كانت هتضيع».. مدرب مصر يكشف قصة «50 ثانية وتبقى بطل يلا»

كشف محمد مجدي، مدرب المنتخب القومي للتايكوندو ومدرب البطل الأولمبي سيف عيسى، الحاصل على برونزية أولمبياد طوكيو في لعبة التايكوندو، قصة جملته الشهيرة «50 ثانية وتبقى بطل أوليمبي يلا».

وقال مجدي خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج «مصر تستطيع»، الذي يعرض عبر شاشة «dmc»: «سيف لاعب مجتهد ويلعب برجولة، وكنا نتمنى أن نفوز بالميدالية الذهبية لكنه خسر من بطل روسيا في المربع الذهبي الذي لعب ضده في المعسكر الإعدادي قبل انطلاق البطولة».

وأضاف: «بدأنا الماتش غلط ومكناش مركزين، وبعد الماتش اللي خسره حسيت من تعبيرات وجهه إن في حاجة وقعت منه، وكان لازم حد يفوقه، ومنافسه على الميدالية البرونزية كان قويا جدا وتغلب على عدد من اللاعبين الكبار».

وتابع: «كنت كل شوية بقول لعبدالرحمن وائل زميله في الفريق يتكلم معاه عشان كان بيحبه، ولما بصيت على اللوحة لقيت فاضل 50 ثانية، لوهلة سيف عمل حاجتين كان ممكن اللاعب المنافس يضرب ضربتين بـ10 نقاط، خفت وشاخط فيه وقلت له فاضل 50 ثانية وتبقى بطل أوليمبي، ودايما بقولها له بس عشان في الأولمبياد اتشهرت».