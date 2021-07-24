القصة الكاملة.. زوج يذبح زوجته بسبب مصروف البيت في المحلة

شهدت منطقة الجمهورية بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، استمرار حالة من الحزن على وجوه المئات من الأسر والعائلات، إثر تجرد عاطل في العقد الرابع من عمره، من المشاعر الإنسانية، وأقدم على طعن زوجته باستخدام أداة حادة «سكين»، وقتلها ذبحا، حال تواجدهما بمنزل العائلة بذات المنطقة نتيجة خلافات أسرية، حيث تم نقل الزوجة إلى طوارىء مستشفى طنطا الجامعي، ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها، وتم التحفظ على جثمانها بالمشرحة لحين عرضها على الطب الشرعي قبل تسليمها إلى أهلها استعداد لمراسم دفنها، وتحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

عاطل يعتدي علي زوجته ويطعنها بـ سكين.. وقتلها ذبحا

«حسبنا الله ونعم الوكيل خلت حياتي كلها كرب وظلم انتقمت مني وحرمتني من إحساس الأبوه والرجولة بسبب مصاريف البيت».. بتلك الكلمات اعترف «م.ن» الزوج المتهم بارتكاب الحادث، لافتا أن المجني عليها كثيرا ما حملته فوق طاقته في مسئوليات البيت، ورفضت معاونته في تحمل مسئوليات الأسرة في ظل صعوبة ظروف الحياة اليومية.

المتهم: مراتي شتمتني ولعنت الحياة والعشرة معي أثناء وقوف أطفالنا

وتابع بقوله «مراتي شتمتني ولعنت الحياة والعشرة معي أثناء وقوف أطفالنا، وهو ما دفعني إلى التحرك للمطبخ وأخذ السكين لذبحها بسبب ذلها المستمر لي كوني أعمل باليومية».

من جانبه أعطى المستشار عماد سالم المحام العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، أمس توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة ثان المحلة، بحبس زوج ذبح زوجته باستخدام أداة حادة «سكين» بسبب خلافات أسرية، 15 يوما على ذمة التحقيقات لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة وسماع أقوال شهود عيان من الجيران للتأكد من صحة الواقعة من عدمها .

حبس زوج ذبح زوجته باستخدام أداة حادة «سكين» بسبب خلافات أسرية

كما شدد المحام العام على سماع أقوال المتهم الهارب فور ضبطه والتأكد من وجود خلافات زوجية تسبب في وجود دوافع لارتكاب جريمة القتل من عدمه.

وتلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد محمد فتحي، مأمور قسم ثان المحلة، بورود بلاغ من الأهالى بقيام عاطل بطعن زوجته بآداة حادة «سكين» استقرت فى الرقبة، ما أدى إلى خطورة حالتها الصحية.

وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد أحمد عبدالشافي رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة، نشوب مشاجرة كلامية بين المجني عليها وزوجها خلافا على المصاريف اليومية للمنزل، تصاعدت أحداثها إلى تشابك بالأيدي وسدد الزوج طعنة بسلاح أبيض «سكين» برقبة زوجته.

تفاصيل الخلافات الأسرية وخناقة مصروف البيت وراء قتل لزوج لزوجته طعنا

وأفاد في بلاغ الواقعة من شهود عيان من جيران المتهم أن تناهت أصوات استغاثة من شقة المتهم من الزوجة، فاتجهوا إلى مكان الشقة وتم فتح الباب، وحاولوا فض المشاجرة بينهما إلا أن الزوج أخرج سلاحا أبيض من طيات ملابسه وسدد طعنة في رقبة زوجته، وتم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان قسم شرطة ثان المحلة بميدان الشون عقب سلسلة من الإجراءات الأمنية بإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، وعرض المتهم على النيابة العامة لاستجوابه .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وأمرت بسرعة التحريات وحبس المتهم المذكور .