هداية ملاك: «مكنتش مصدقة إني فزت وأول ناس كلمتهم ماما وجوزي»

قالت هداية ملاك، لاعبة التايكوندو، الحاصلة على ميدالية برونزية في أولمبياد طوكيو 2020، إنها سعدت كثيرًا بالحصول على الميدالية، موضحة: «مكنتش مصدقة، وكنت عايزة أكسب، وخايفة لأني كنت خسرانة في الجولة السابقة، ولما فوزت حسيت إنها هدية من ربنا، وبعدين طلعت أجري عشان أشوف سيف عيسى عمل إيه في المباراة اللي كان بيلعبها».

وأضافت «ملاك»، في لقاء مع برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الجمعة: «أنا لم يكن معي أحد من أهلي، وكنت أعلم أن الجماهير تشجعني بقلوبها، وأنهم يشاهدون المباراة، وكل الناس هناك قدمت لي التهاني، وأول من تحدثت معهم زوجي وأمي وأخي».

وتابعت لاعبة التايكوندو، أنها كانت تريد تغيير وزنها (57) والبعض كان ينصحها بعدم فعل ذلك، ولكنها قررت تغيير الوزن لتلعب وهي مرتاحة، مضيفة: «جوزي وأخويا ومدربي في النادي كانوا واثقين إني ممكن أكسب أي حد في أي ميزان».

وأوضحت أنها تعرضت لعدة إصابات قبل البطولة، ومنها إصابة في (أنكل) قدمها، وإصابة في الظهر، وظنت أنها لن تستطيع الانضمام إلى تصفيات الأولمبياد، ولكن الله وفقها في التصفيات وانضمت لها.

وحل كل من هداية ملاك، وسيف عيسى، لاعبي منتخب التايكوندو، الحاصلين على ميداليتين برونزيتين، في أولمبياد طوكيو 2020، التي تُقام في اليابان، ضيفين على برنامج «معكم منى الشاذلي» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على قناة «cbc» الفضائية، مساء الجمعة، حيث تحدثا عن حياتهما الشخصية، وتفاصيل رحلتهما حتى حصولهما على الميداليتين.

وفي وقت سابق، كرم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بطلي أولمبياد طوكيو، خلال حفل اختتام مهرجان «إبداع» للموسم التاسع، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أقامته وزارة الشباب والرياضة، مساء اليوم الخميس، على مسرح قاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، مؤكدًا أنهما فخر للشعب المصري كله.